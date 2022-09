Librairies Furet du Nord/ Decitre : un nouvel actionnaire pour Nosoli 

Dans le cadre d’une succession préparée, Pierre Coursières transmet l’ensemble de ses mandats exécutifs à Cyril Olivier qu’il avait nommé à la Direction Générale en octobre 2021. Il continuera à accompagner l’évolution de Nosoli en tant que Président du comité de surveillance.

Né de la reprise de Furet du Nord en 2008 par le management et des actionnaires régionaux dont Nord Capital Investissement (filiale du Crédit Agricole Nord de France), le groupe Furet s’est fortement développé entre 2008 et 2019 sous la présidence de Pierre Coursières en s’implantant notamment en région parisienne.

En 2019, un jalon majeur a été franchi avec l’acquisition de l’enseigne lyonnaise Decitre, ce qui a donné naissance au groupe Nosoli (« NOus SOmmes LIés, NOus SOmmes LIbraires »). À cette occasion, le groupe a doublé de taille.

Aujourd’hui, Nosoli est le premier libraire français indépendant multi-enseignes avec près de 160 millions € de chiffre d’affaires et 750 salariés. Le Groupe nourrit des ambitions fortes de développement sur un marché dynamique avec des croissances à deux chiffres au cours des deux dernières années.

Fort d’un réseau de 31 magasins, riche de deux marques fortes et centenaires, l’expertise des équipes de Nosoli est reconnue et enviée sur tous les métiers : librairies, sites marchands BtoC (furet.com et decitre.fr), vente de livres aux professionnels (decitrepro.fr.), outil de recherche bibliographique (ORB).

Dans cette opération de réorganisation du capital de Nosoli, Turenne Groupe déploie son fonds Nov Relance Impact, lancé par France Assureurs et de la Caisse des Dépôts dans le cadre du programme d’investissement « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France », ainsi que sa SLP Sélection & Opportunités, dédiée à la clientèle privée. Nov Relance Impact entend accompagner Nosoli plus particulièrement dans sa stratégie de performance extra- financière, mesurée par des objectifs d’impact précis, notamment liés au partage de valeur au bénéfice des salariés du Groupe.

Pierre Coursières, président du comité de surveillance de Nosoli, déclare : « Après 19 ans à la tête de ce groupe, je suis heureux d’en avoir fait le premier libraire de France. J’aspire maintenant à de nouveaux challenges entrepreneuriaux.

Je laisse Nosoli en de très bonnes mains. Je sais que Cyril Olivier et son comité de direction sauront prendre la relève et l’amener vers de nouveaux objectifs, et je lui souhaite une belle réussite dans ses nouvelles fonctions. »

Cyril Olivier, président et DG du groupe Nosoli, déclare « Quelle fierté d’accompagner toutes les équipes indépendantes et passionnées du groupe Nosoli pour rendre la culture et la lecture accessibles à chacun dans sa diversité. Merci à Pierre de m’avoir permis en 2021 d’intégrer l’entreprise, puis pour cette transmission. Merci à nos actionnaires Nord Capital, Turenne Groupe & Siparex pour leur confiance à l’orée de cette nouvelle phase de vie de développement humain et culturel de Nosoli. »

Anne-Sophie Maes et Vincent Chadenat, Turenne Groupe et Nord Capital Partenaires, soulignent : « C’est une nouvelle étape pour le groupe Nosoli que nous accompagnons depuis plus de 10 ans. Nous remercions Pierre Coursières pour le chemin parcouru depuis 2008. Les enjeux sont nombreux, les objectifs ambitieux, les équipes motivées et compétentes. Nosoli a de réelles perspectives de développement. Actionnaire engagé, ce nouveau tour de table va nous permettre d’associer les salariés au capital via un FCPE et de poursuivre les actions concrètes pour que Nosoli contribue à un futur durable et responsable. Ceci s’inscrit pleinement dans la philosophie d’investissement du Groupe Turenne et tout particulièrement de Nov Relance Impact. »

Pierre-Antoine Ruyssen, directeur FRI Gestion, déclare : « Nous sommes ravis d’accompagner le groupe Nosoli dans cette nouvelle étape de développement importante. Nous avons été particulièrement séduits par la qualité de l’équipe de direction, par l’historique de croissance et par le plan stratégique qu’elle compte déployer ces prochaines années. Cette opération est aussi l’occasion pour nous de renouer avec Decitre que nous avons déjà accompagné par le passé. »

