TikTok et Instagram révèlent la plus belle bibliothèque du Brésil

Pépite peu connue en dehors de Rio, la popularité de cette bibliothèque a commencé à grandir durant la Coupe du monde de 2014 au Brésil, puis les Jeux olympiques de 2016 à Rio, explique le coordinateur de l’institution, Orlando Inácio. Cette année olympique, le magazine Time avait qualifié le Real Gabinete Português de Leitura de « 4e plus belle bibliothèque du monde. » Une notoriété qui n’a fait que grandir depuis lors, grâce aux réseaux sociaux.

S’est ainsi développé un étrange alliage de chercheurs en Histoire, littérature ou culture portugaise, assis sur les tables d’étude, entourés de touristes et de curieux des environs, armés de leurs smartphones. La bibliothécaire Sylvia Franca est formelle : peu de ces vacanciers ou curieux viennent pour consulter les livres ou visiter le contenu de la collection. Sur fond de codex et autres manuscrits centenaires, des jeunes et des familles en tong et robes de plage prennent la pose, quand le « spot » n’est pas occupé bien sûr.

Florent, touriste français de 40 ans, interrogé par El Pais, témoigne : « J’ai vu les photos sur Instagram de la bibliothèque, et elles étaient belles, mais c’est encore plus impressionnant en vrai. » Lucas, un étudiant de 18 ans, et ses amis Kaylane et Maria Clara, ont eux pris un train et un Uber depuis Bangú, un quartier de la zone ouest de Rio, après avoir cette fois-ci découvert l’intérieur de l’édifice par l’entremise de la plateforme TikTok.

Si cet afflux empêche de profiter de l’atmosphère calme et studieuse d’une bibliothèque, cette nouvelle renommée aura permis à des habitants de la ville ignorants de cette institution de la connaître aussi en tant que réceptacle d’une collection de livres unique.

185 ans d’histoire

Le Cabinet Royal Portugais de Lecture a été fondé en 1837 par des immigrés portugais. 15 ans plus tôt, le Brésil devenait indépendant. « Ils ont créé la bibliothèque, afin d’améliorer l’éducation culturelle de la communauté portugaise de Rio, car la plupart de ceux qui sont venus n’avaient aucune instruction », explique Francisco Gomes da Costa, président de la structure, lui-même d’origine portugaise.

Elle se trouve à son emplacement actuel, avec sa façade inspirée du monastère des Jerónimos de Lisbonne, depuis que le bâtiment a été inauguré en 1887 par la princesse Isabel, dans les dernières années de l’empire brésilien.

Façade du Real Gabinete Português de Leitura. Donatas Dabravolskas (CC BY-SA 4.0).

Grâce aux nombreuses donations reçues et achats effectués depuis près de deux siècles, la bibliothèque abrite aujourd’hui quelque 400.000 volumes. Parmi ses trésors, on peut citer une première édition de 1572 des Lusiades, du classique portugais, Luís de Camões, une publication de 1521, Les ordonnances manuélines, ou encore le manuscrit original d’Amour de perdition, écrit par Camilo Castelo Branco en 1861.

De plus, le Cabinet royal a également profité de son statut de réceptacle des « dépôts légaux » du Portugal et de dépôts nationaux de livres, et ce, pendant plus d’un siècle. Un privilège à présent partagé avec l’ancienne colonie portugaise de Macao, en Chine. Chaque année, un chargement débarque avec un exemplaire de chaque ouvrage édité dans l’ancienne métropole du Brésil, soit « environ 10 tonnes de livres par an, par bateau », explique Da Costa.

Toutes ces traductions portugaises d’œuvres contemporaines, comme celles de l’économiste Thomas Piketty, sont installées sur des étagères modernes situées dans des annexes jouxtant le bâtiment principal de la bibliothèque.

Statue de Pedro Álvares Cabral. Eugenio Hansen, OFS (CC BY-SA 3.0)

Avant le départ de la famille royale portugaise du Brésil en 1808, fuyant les troupes napoléoniennes, les livres et imprimeries étaient interdites dans le pays, et ce, dès l’arrivée de Pedro Alvares de Cabral dans le nord-est de l’Amérique du Sud en 1500. Une politique justifiée par le maintien des populations dans un état d’ignorance la plus totale possible. Ce n’est d’ailleurs qu’à la fin du XXe siècle que le Brésil ouvrira sa première université.

Si la bibliothèque ne reçoit en revanche aucun soutien du gouvernement portugais ni brésilien, elle vit des bénéfices générés par son patrimoine immobilier.

Crédits photo : Donatas Dabravolskas (CC BY-SA 4.0)