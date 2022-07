En manque d'idées pour les vacances : voici 10 séjours littéraires

1. Gourmandise avec Winnie l’Ourson d’A.A. Milne

S’il ne les fait toujours pas, le petit ourson d’A.A. Milne fête ses 95 ans. Pour l’occasion, l’illustratrice Kim Raymon, qui s’occupe depuis 30 ans de donner vie à Winnie, a reconstitué à l’identique la maisonnette de l’ursidé réinterprété par Disney. Inspirée par les illustrations originales de E.H. Shepard, elle a su donner vie à la célèbre demeure.

Cette tanière, nichée au cœur de la célèbre forêt d’Ashwood en Angleterre, peut accueillir jusqu’à quatre visiteurs. Les réservations pour le Bearbnb ouvriront à partir du 20 septembre, pour le week-end du 24 et 25 septembre. Elles comprennent une visite guidée de la forêt des rêves bleus, pour marcher sur les traces de Winnie, ainsi que des repas gourmands et locaux, assurément arrosés de miel.

2. Les montagnes de Heidi de Johanna Spyri

Imaginée en 1880, la vie d’Heidi dans les pâturages suisses fait rêver petits et grands depuis des décennies. La petite orpheline est envoyée vivre chez son grand-père sur un alpage au-dessus de Maienfield dans le canton des Grisons en Suisse. Depuis, la région de Walenstadt s’est autoproclamée Heidiland en 1997.

Il est d’ailleurs possible de visiter le chalet des alpages que la petite fille partage avec son grand-père. Lait frais, petits animaux en liberté et grand bol d'air, tout est présent à Heidihaus. La maison vieille de 300 ans accueille les visiteurs pour un véritable voyage dans le temps.

3. Résidence pour A Life in Letters de John Steinbeck

Louer le studio d’écriture de l’auteur des Raisins de la colère, c’est possible. Basée à Pacific Grove en Californie, la maisonnette bleue est loin de l’ambiance dépressive des écrits de la société américaine du début du XXe que l'on perçoit dans le travail de Steinbeck.

Disponible à la location pour une durée de 30 jours minimum, de quoi s’offrir une retraite d’écriture (ou de lecture), le studio dispose d’un coin salon extérieur, d’un jardin et bien évidemment d’une vue sur l’océan. Le prix Nobel de littérature y a séjourné dans les années 40 et y a travaillé sur son livre Dans la mer de Cortez (traduction de Rosine Fitzgerald, Actes Sud).

4. Une affaire de famille, avec Les Watson de Jane Austen

Ayant abrité la femme de lettres pendant 4 ans entre 1801 et 1805, l’ancienne maison familiale de Jane Austen est disponible à la location sur Airbnb. Située à Bath dans le sud-ouest de l’Angleterre, elle permet une plongée dans le quotidien de l’autrice d’Orgueil et Préjugés. Avec son grand bureau de bois, il y a de quoi s'imaginer en colocation avec Austen le temps d'un séjour.

Décorée avec un savant mélange d’œuvres modernes et de meubles anciens, la bâtisse du XVIIe siècle accueillera ses heureux locataires, qui pourront également profiter des charmes de la ville ayant inspiré deux des romans d’Austen : L’Abbaye de Northanger (traduction Pierre Arnaud éd. Gallimard) et Persuasion (Traduction Andre Belamich éd. 10/18). À noter que l’appartement londonien de l’autrice est également accessible, pour un séjour plus cosmopolite.

5. Maison de fer pour Iron Man de Stan Lee

Ou plutôt celui des Avengers et plus précisément celui de Avengers : Endgame. En effet, c’est à Fairburn en Géorgie que se situe le chalet, en bord de lac, du super-héros. Le refuge de Tony Stark peut accueillir jusqu’à 6 visiteurs pour un moment de calme et de volupté.

6. Vacances ensorcelées : Harry Potter de J.K. Rowling

Les locations décorées sur le thème d’Harry Potter ne manquent pas. Mais deux logements se démarquent par leur caractère authentique. Le premier est la Cabane d’Hagrid, recréée par l’hôte Airbnb Carol Cavendish. Garantie sans œuf de dragon ni araignée géante, loin de la forêt interdite, c’est dans le North Yorkshire en Angleterre qu’elle a construit cette réplique de la maison du demi-géant.

La seconde est la maison de naissance du petit sorcier à la cicatrice, celle là même où séjourne Dumbledore. La demeure de Godric’s Hollow qui a servi au tournage de Harry Potter peut être louée dans la ville de Lavenham.

7. Congés mordants : Twilight de Stephenie Meyer

Si vous n’avez pu vous offrir le manoir des Chroniques des Vampires d’Anne Rice à la Nouvelle-Orléans, sachez qu’il est possible de séjourner dans la maison de Bella Swan, l’héroïne de la saga Twilight.

Située près du centre-ville de St Helens dans l’Oregon, la demeure est aménagée exactement comme dans les films. Il faudra cependant être patient, car les réservations ne cessent d’affluer : en témoigne l’annonce Airbnb précisant qu’elles ouvrent le premier de chaque mois... pour l’année suivante.

8. Vie en communauté : Le Hobbit de J.R.R. Tolkien

S’il existe le village fantastique du Domaine de la Pierre Ronde en France, il est également possible de s’isoler dans une authentique reproduction de la tanière d’un hobbit au Pays de Galles.

Proposée sur Airbnb et située dans les Brecon Beacons, cette demeure digne des films est l’œuvre de Tin Wheller. Si tout débute avec un abri de jardin, aujourd’hui il n’en est plus rien. Les amoureux de Tolkien et les curieux y trouveront un logement de quatre chambres.

9. Las Vegas Parano de Hunter S. Thompson : déjanté !

Anita Thompson, la veuve de l’auteur, avait proposé quelques nuitées sur Airbnb au cœur de Owl Farm, la dernière résidence du journaliste et écrivain gonzo Hunter S. Thompson. Les fonds récoltés permettent de faire vivre un musée en sa mémoire.

La « writing cabin » de l’auteur est située à Aspen au Colorado. Désormais, pour profiter des lieux, il faudra se rendre directement sur le site du Gonzo store.

10. Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald

Il est possible de s’inviter chez le célèbre couple d’écrivains des années folles, Zelda et F. Scott Fitzgerald, sur Airbnb. Un appartement de deux chambres est proposé à la location dans l’ancienne demeure occupée par les époux pendant l’année 1931. Le reste de la batisse est occupé par le musée Scott & Zelda Fitzgerald.

Située à Montgomery, elle marque un tournant dans la vie du couple puisque à l'époque Zelda vient de connaître sa première hospitalisation pour schizophrénie. Elle fut également le théâtre de l’écriture des romans Tendre est la nuit, de Francis Scott, et Accordez-moi cette valse, qui sera le seul ouvrage de Zelda.

Crédits photo : Airbnb