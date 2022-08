Alain Bashung au studio des merveilles

« On a pu jouer des journées et surtout des nuits entières en faisant tourner la bande, et Alain aimait ce processus de création. Il savait que c’était un bon moyen de dépasser nos habitudes. Il nous observait en guettant les erreurs, les moments où on pouvait se planter sur une harmonie ou un rythme, et c’est ce qui l’intéressait le plus lorsqu’il réécoutait », écrit Christophe Conte.

Chaque chapitre raconte la parution d’un album, révèle les témoignages des plus proches collaborateurs et restitue, grâce à la timeline, le contexte et les événements qui ont nourri l’écriture de l’album suivant.

Au-delà de tous les secrets de fabrication, le livre propose des photos et des documents inédits. Une chronologie exhaustive de l’œuvre de Bashung, un index et un lexique viendront compléter l’ensemble.

Sortie prévue le 6 octobre aux éditions Seghers.