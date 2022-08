24 poètes pour un pays : depuis l'Ukraine, frayer un chemin à la poésie

Le 24 février, la Russie a envahi l’Ukraine. Le 24 août, date de la fête nationale qui commémore l’indépendance de l’Ukraine, cela fera six mois que cette guerre a éclaté. Pour défendre leur pays, 24 poètes ukrainiens prennent la parole dans cet ouvrage. Ella Yevtouchenko, restée en Ukraine durant la guerre, a ainsi travaillé en partenariat avec l’éditeur Bruno Doucey pour élaborer progressivement ce recueil.

C’est au cours de longues séances de travail en visio, souvent interrompues par une connexion instable, des alertes aériennes et des mauvaises nouvelles venues du front, qu’ils ont imaginé ensemble ce livre ambitieux, afin de faire découvrir au lectorat français les richesses méconnues de la poésie ukrainienne.

« Un livre essentiel, qui fait entendre la voix d’hommes et de femmes qui veulent choisir librement l’avenir de leur pays. Il sera en librairie le 25 août, et une partie des droits sera reversée à l’association Aide Médicale et Caritative France-Ukraine », assure la maison d'édition.

À ce titre, Ella Yevtouchenko se rendra en France au début du mois de septembre. Elle prendra part notamment au festival Le Livre sur la place de Nancy (9 au 11 septembre) et à une soirée à la Maison de la poésie de Paris (12 septembre).

Née en 1996 à Kyiv, où elle vit encore aujourd’hui, elle est poète, traductrice et musicienne. Né en 1961 dans le Jura, aujourd’hui installé à Paris, il est éditeur, romancier et poète. Pour Ella Yevtouchenko et Bruno Doucey – que quelques milliers de kilomètres séparent – la poésie est affaire de rencontre, de résistance et d’espoir.

« dans cette maison le corps encore tiède d’un poème est suspendu au clou du quotidien accroché à vif comme un reproche, comme une preuve que j’y étais que tu y étais et qu’entre nous, il y avait quelque chose d’irrépressible comme un souffle d’incertain comme un baiser d’insignifiant pour toute autre personne que nous-mêmes » – Halyna Krouk, trad - Ella Yevtouchenko

Au début de la guerre en Ukraine, ils se sont engagés dans un travail de collecte et de traduction, que pas un missile n’est venu interrompre. Six mois plus tard, la parution de l’anthologie de la poésie ukrainienne qu’ils ont bâtie coïncide avec le jour de l’Indépendance. Autour d’eux, avec eux, un bataillon de vingt-quatre poètes venus livrer une guerre à la guerre : Yuri Andrukhovych, Natalka Bilotserkivets, Taras Chevtchenko, Olena Herasymiouk, Bohdan-Oleh Horobtchouk, Serhiy Jadan, Borys Khersonsky, Ludmyla Khersonsky, Pavlo Korobtchouk, Lina Kostenko, Oleh Kotsarev, Halyna Krouk, Lessia Oukraïnka, Yevhen Ploujnyk, Mykhaïle Semenko, Grygoriy Sementchouk, Ostap Slyvynskiy, Yuliya Stakhivska, Vassyl Stous, Iryna Tsylik, Lubov Yakymtchouk, Ella Yevtouchenko, Oksana Zaboujko et Yuriy Zavadskiy.

« “Ce livre naît de la guerre en Ukraine, comme une fleur parvient à s’extraire des décombres pour dire son droit à la lumière et à la vie.” : C’est par ces mots que s’ouvre cette anthologie conçue sur le terreau de l’actualité la plus immédiate. Elle rassemble des poètes ukrainiens engagés dans la résistance. À l’image de Taras Chevtchenko, héros national, les uns ont affirmé l’identité d’une nation face à l’agresseur », souligne Bruno Doucet.

Et d'ajouter : « D’autres comme Vassyl Stous, écrivain martyr de la dissidence, ont connu la lutte contre le nazisme, le stalinisme et la guerre froide. À l’image d’Ella Yevtouchenko, les plus jeunes appartiennent à cette génération de la Dignité née après l’effondrement de l’URSS, qui a toujours connu une Ukraine indépendante. À travers eux, c’est l’esprit de Maïdan qui respire en ces pages : celui d’hommes et de femmes qui veulent choisir librement l’avenir de leur pays. »