L'industrie du livre comme objet d'étude : enjeux de la recherche universitaire

PODCAST – Le soleil brillait haut cette journée-là : logiquement, on conviait à la table deux auteurs de genre. Un mauvais, de préférence. Et de mauvais garçons, si possible. Il n’en fut rien : autour de la table, les deux romanciers discutent de leurs livres respectifs, comme s’ils avaient tout lu l’un de l’autre, et de leurs inspirations, de leurs auteurs fétiches. Moralité, un entretien bipolaire, bien polar.