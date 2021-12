La vie des livres après publication : exister “le plus longtemps possible

Et puisqu’auteurs et éditeurs ne vivent (toujours) pas d’amour et d’eau fraîche, impossible d’évoquer la relation auteur-éditeur sans replacer ce couple dans son écosystème. Aussi, le quatrième et dernier volet de la série d’épisodes « Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs » propose d’interroger le rôle de l’auteur et de l’éditeur après la parution d’un livre. Comment auteurs et éditeurs interagissent-ils avec leur environnement ?

Comment les livres s’inscrivent-ils dans la durée ? Quel est le rôle de l’éditeur et de l’auteur après publication ? Quel est le rôle des différents acteurs de l’industrie du livre ? L’auteur consacre parfois des années au perfectionnement de son texte, l’éditeur prend les risques financiers. Mais au moment de remettre le Bon à Tirer, tous deux passent le relais. Comment tout ceci s’articule-t-il ?



Pour répondre à ces questions, trois professionnels partagent leur expérience : Adrien Servières, David Meulemans et Thomas Vivien. N’espérez pas de réponse toute faite, il n’y a pas de recette miracle. Simplement des interrogations essentielles et, pour reprendre les mots d’un des invités de cet épisode, « un temps d’attention » nécessaire. Des questions indispensables, afin de limiter les fausses routes et les morts subites.

Adrien Servières a co-fondé en avril 2021 la maison d’édition le Bruit du monde avec Marie-Pierre Gracedieu. Il a acquis une longue expérience commerciale, comme libraire d’abord, responsable commercial et de la cession de droits chez l’éditeur, puis coordinateur du fonds du catalogue du CDE — le Centre de Diffusion de l’Édition. Il parle notamment de l’importance de mettre en place une production raisonnée, coordonnée et de l’utilité de travailler les titres en amont pour pérenniser les ouvrages.



David Meulemans a fondé les Éditions Aux forges de Vulcain, créé l’outil Draft Quest et écrit l’essai Écrire son premier roman en 10 minutes par jour. Il partage sa vision du métier d’éditeur, d’une production raisonnée, évoque le travail de pédagogie à mener avant tout contrat auteur/éditeur et revient sur son expérience d’auteur.



Thomas Vivien a cofondé avec Valentin Vauchelles le site de mise en relation auteur/éditeur Édith & Nous. Il avait préalablement piloté pendant 10 ans la stratégie commerciale de la maison d’édition allemande Taschen en France et dans les pays francophones. Il détaille le fonctionnement commercial éditeur/diffuseur à l’œuvre, et revient sur la nécessité d’une communication entre auteurs et éditeurs pour éviter les tensions alimentées par une mauvaise perception de leurs enjeux respectifs dans l’industrie du livre.



Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Actualitté et Édith & Nous et s’inscrit dans une série consacrée à la relation auteur-éditeur.