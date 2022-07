Joëlle Losfeld : éditrice, une profession plurielle

« Et tu crois qu’il ne faut pas apprendre à lire la mer, quand on veut naviguer ? À lire la montagne si on ne veut pas être enseveli par une avalanche ? À lire le ciel, quand on vole en planeur ? » Usant de la grammaire et de la conjugaison, Erik Orsenna nous invite à lire le monde et à le donner à lire pour mieux le partager. Mais quelle est la bonne clef de lecture pour écrire ? Comment manier les mots ?