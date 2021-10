La Limou’Zine, une caravane devenue librairie itinérante 

« L’idée, en partant de Lyon [c’était de] continuer dans la voie du livre. Sauf qu’en Creuse ce n’était pas évident parce qu’il y a peu de librairies donc peu de potentialités d’être embauché. Et je ne savais pas si j’avais envie de continuer à être salarié. Du coup, j’ai réfléchi à ce qu’il était possible de faire, j’avais un peu de chômage donc je me suis demandé [comment] m’amuser avec des livres et des thématiques qui m’intéressaient. »

L’installation de la Limou’Zine en Creuse n’est pas un hasard. L’endroit rappelle à Paco et Margot leur Ardèche d’origine, avec plus d’eau. Mais comment y construire un projet viable ?

« En Creuse, une personne sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté, ça vous évoque quoi ? » leur demande Coraline. « Une vie plus simple » répond Margot.

Paco poursuit. « C’est étonnant le rapport à l’économie en Creuse parce que si je prends l’exemple d’une partie de la Creuse, [la] Combraille, [elle a été] étudiée par l’économiste Olivier Razemon [dans Comment la France a tué ses villes ?], chez rue de l’échiquier. Il y [explique] qu’il y a un dynamisme économique bien plus important que dans d’autres endroits en France, notamment quand on le met en relation avec la densité de population. C’est étonnant que dans des villages de plus ou moins 1000 habitants, il y ait autant de commerces, autant de bars, un supermarché, que tous ces commerces vivent et vivent plutôt bien. C’est aussi parce que les gens se déplacent plus (…), font attention à consommer plus près de chez eux, parce qu’il n’y a pas énormément de choix. Et donc les gens se rencontrent, échangent, s’entraident, donc consomment les uns chez les autres. Il y a quand même des interactions fortes entre les gens économiquement. »

Comment la Limou’Zine s’inscrit-t-elle dans son territoire ? Comment va-t-elle rencontrer son public ? De quelle manière entend-elle travailler avec les autres acteurs culturels en place ? Quelles sont les spécificités de cette librairie ? Autant de questions auxquelles Margot et Paco répondent dans cet épisode.

Crédit photo La Limou’Zine