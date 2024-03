Je suis Loïe, la muse artificielle imaginée par Maxime pour son roman Je te mens.”

PODCAST - Suite au confinement déclenché par la pandémie de coronavirus, Mélodie Ducoeur — qui n’a alors pas encore pris son nom de plume — est contrainte de mettre en pause ses deux activités, son restaurant et le triathlon. Celle qui a toujours voulu écrire se jette à l’eau trente ans plus tard et décline son univers en plusieurs styles et ouvrages avec plusieurs points communs : des plumes, de l’espoir et l’acceptation de la différence.