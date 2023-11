La perfection, c'est à la fois une sainte patronne... et un bourreau

Dans leur appartement élégamment décoré, ils mènent une existence idyllique. Passionnés par leurs carrières, entourés d'amis captivants, et vivant une romance harmonieuse, ils semblent avoir tous les ingrédients du bonheur, et en effet, ils sont comblés. Mais est-ce la réalité absolue ? Un couple s'établit à Berlin, plongeant dans le monde du webdesign.

Ils s'immergent dans la vie d'expatriés que leur propose cette métropole allemande, une vie qui semble cocher toutes les cases de leurs aspirations et des standards de réussite omniprésents sur les réseaux sociaux.

Cependant, sous cette couche de perfection, des imperfections commencent à émerger, menaçant potentiellement l'équilibre de leur vie soigneusement organisée. Avec la montée de la gentrification dans la ville, un sentiment de malaise s'installe. La réalité ne reflète pas toujours les images idéalisées, et nos protagonistes pourraient bien l'apprendre à leurs dépens...

Au fil d’un questionnaire de Proust revisité, l’auteur, installé à Berlin depuis 14 années, se dévoile progressivement, autour d’une notion bien étrange : celle d’une pluralité de perfections. « Ce qui me plaisait, c’est qu’il y a quelque chose de contradictoire : on n’utilise jamais le mot “perfection” au pluriel. Il a pourtant une histoire théologique — autour des perfections de Dieu —, mais ce qui me plaît, c’est que ce pluriel est contradictoire. »

De fait, on comprend l’idée d’une perfection, « mais dès qu’elles sont plusieurs, quelque chose ne fonctionne plus. Elle est censée être une… sinon, ce n’est pas parfait ». Notre questionnaire de Proust, revisité à l'heure de la gentrification et des réseaux sociaux, est à découvrir – fous rires y compris.

Crédits photo : Vincenzo Latronico - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

