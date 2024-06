Ecrire, un acte de rébellion pour changer le monde” - Gregoire Delacourt

Suite de La Liste de mes envies, paru en 2012 et qui a conquis plus de 1,5 million de lecteurs, ce nouveau roman évoque une renaissance, tant pour l’auteur que pour son personnage. Trahie par son mari, qui s’était envolé avec les 18 millions € qu’elle ne voulait surtout pas dépenser, Jocelyne se retrouve avec 15 millions restants que son époux lui a restitués. Car on ne fait pas son propre bonheur avec de l’argent : on peut en revanche faire celui des autres.

Fuir l'argent qui détruit

« Gagner dans un jeu de hasard, c’est gagner sans avoir rien fait, sans aucun mérite, sans aucune valeur. Cela déshumanise… Et pour les autres, déclenche une sorte de rage silencieuse : pourquoi lui et pas moi ? », note le romancier.

« Pour Jocelyne, gagner à la loterie a bouleversé sa vie et celle de son entourage. La vraie richesse, elle la trouve dans ses relations et dans sa quête de simplicité et de sincérité. Elle découvre que l’argent peut détruire plus qu’il ne construit. »

Tout se joue ici : dans la volonté nouvelle de Jocelyne de se débarrasser de cet argent qui aura ajouté à son malheur. Et par une générosité sans égal, elle cherche à mettre de la magie dans le quotidien des gens qui l’entourent, jusqu’aux plus parfaits inconnus.

« Elle va dépenser et dépenser encore, dans une forme de générosité frénétique, justement pour reconquérir cette part d’humanité que l’argent était en mesure de détruire – parce que l’argent détruit, tous les jours », souligne-t-il.

Et si pour son personnage, cet élan apporte une rédemption, il a pour moteur le désir profond de l’écrivain : « Il y a chez moi une forme inconsciente de militantisme du cœur. En écrivant, on fait aussi acte de rébellion, d’une certaine manière, puisqu’on veut changer le monde. On pétrit les choses pour donner à voir une alternative. »

Parvenir à se ré-aimer...

Tout est plus simple avant que l’argent ne complique, autant s’en débarrasser — et apprendre à nourrir le bon côté qui est en nous. On parle aussi de chevaux de feux sur la place de la Concorde, de réalisme magique, de voiture rouge de luxe italienne et de bigoudis… mais surtout d'amour : celui qu'on éprouve pour les autres, celui que l'on retrouve pour soi-même, celui qui donne l'impression d'avoir quinze ans à nouveau, du fait d'un regard pour lequel on s'empourpre.

« À quinze ans, seize ans, quand est mince, joli, avec un petit ventre ferme ce premier regard, il provoque déjà l'appréhension. Et par la suite, chaque rencontre sera une première fois », reprend Grégoire Delacourt. Mais avec l’âge, les expériences personnelles, et particulièrement quand elles sont douloureuses, lourdes, on s’éloigne de soi. On se refuserait presque de rencontrer de nouveau une personne à même de nous aimer.

« Je voulais dire à Jocelyne, aux femmes, aux hommes de son âge, combien c’est beau comme une première fois toutes ces maladresses, toutes ces angoisses qu'on ressent physiquement, moralement, sexuellement. Apprendre à se retrouver beau, retrouver le désir de son corps, se trouver aimable. Et que ce n’est absolument pas grave : il faut se lancer. » Parce que le bonheur d’être aimé, résolument, ne s’achète pas.

Le romancier nous raconte cette nouvelle aventure, chez Albin Michel, avec toute cette générosité, bien évidemment.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0