Retrouver les podcasts de Un week-end à l'Est 

La littérature, une frontière soluble

Levan Berdzenichvili et Elena Botchorichvili - animé par Serge Michel, directeur de publication de Kometa.

La rencontre entre Levan Berdzenichvili et Elena Botchorichvili donna l’opportunité d’évoquer la littérature et ses frontières. La littérature n’est-elle pas en perpétuelle évolution ? D’un côté, un écrivain, traducteur, spécialiste de littérature et de langues anciennes. Son roman Ténèbres sacrées, traduit du géorgien par Maïa Varsimashvili-Raphael et Isabelle Ribadeau Dumas (Éditions Noir sur Blanc, 2022), est basé sur des faits réels, mélange de reportage et de fiction. Il est sans doute le seul livre sur le Goulag qu’il est impossible de lire sans éclater de rire.

De l’autre côté, une femme, née en Géorgie, initiatrice d’un nouveau genre littéraire, le « roman sténographique ». Elle est l’autrice de six romans dont Seulement attendre et regarder (traduit du russe par Bernard Kreise, Éditions du Boréal, 2012). Leur point commun ? Défier les limites et le cadre de la littérature et créer des frontières mouvantes.

Le Verger de poires : entre enfance cabossée et apprentissage de la liberté

Rencontre avec Nana Ekvtimishvili, réalisatrice, productrice, scénariste et écrivaine, marraine de cette édition, animé par Oriane Jeancourt, rédactrice en chef à Transfuge. Son premier roman, Le Verger de poires (en lice pour l’International Booker Prize en 2021), paraît en novembre aux éditions Noir sur Blanc dans une traduction de Maïa Varsimashvili-Raphael et Isabelle Ribadeau Dumas. Dans la Géorgie post-soviétique nouvellement indépendante, à la périphérie de Tbilissi, se trouve un pensionnat pour enfants en difficulté d’apprentissage, « l’école pour idiots », comme l’appellent les gens du coin.

Abandonnés par leurs parents, les enfants y apprennent la violence et le rejet. À dix-huit ans, Lela est assez âgée pour partir, mais ne sachant où aller, elle reste et planifie son évasion et celle d’Irakli, un garçon du foyer. Lorsqu’un couple des États-Unis se propose d’adopter l’enfant, Lela décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner cette chance à Irakli.

Merle, merle, mûre : le chemin de l’émancipation

Rencontre avec Tamta Mélachvili, autrice géorgienne et militante féministe. Ses textes dénoncent les violences, notamment psychologiques, faites aux femmes, et se battent pour l’égalité des genres. Son œuvre est acclamée par la critique comme celle d’une « nouvelle voix très spécifique », et remarquée dans différents pays comme l’Allemagne où elle a reçu plusieurs distinctions.

Son roman Merle, merle, mûre (traduit du géorgien par Alexander Bainbridge et Khatouna Kapanadzé) paraît en octobre 2023 aux éditions Tropismes. L’autrice dépeint une femme qui, après sa prise de conscience sur la mort et sa fatalité, décide de s’affranchir des conventions et de s’embarquer dans une relation amoureuse passionnelle inattendue. Ce livre a fait l’objet d’une adaptation cinématographique par Elene Naveriani et le film Blackbird Blackberry a été présenté en avant-première au Festival le mardi 21 novembre. Animation : Damien Aubel, journaliste à Transfuge.

Le Bunker de Tbilissi : la Géorgie entre post-soviétisme et Europe

Rencontre avec Iva Pezuashvili, scénariste et auteur engagé. Il a gagné le Prix de littérature de l’Union européenne 2022 pour Le Bunker de Tbilissi (paru en France en septembre 2023 aux éditions Emmanuelle Collas dans une traduction de Marika Megrelishvili) et a été en lice pour le Prix Médicis étranger 2023.

D’une rare actualité, ce roman explosif, au ton rageur, cynique et déjanté, sur la période post-soviétique où les liens intrinsèques avec la Russie sont, comme en Ukraine, extrêmement complexes et privent la Géorgie d’un avenir serein, alors qu’elle se trouve aux portes de l’Europe. Animé par Frédérique Roussel

Crédits © Un Week-end à l’Est

DOSSIER - Pour 2023, Un Week-end à l'est invite Tbilissi, capitale de la Géorgie