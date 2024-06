De Moscou à l'Église orthodoxe : Poutine et Kirill, frères ennemis

« Le patriarche Kyrill est un personnage fascinant, presque plus fascinant que Poutine, car, s’il n’était pas président, il serait terne. Ils se ressemblent, les deux Vladimir. Ils sont nés tous deux à Leningrad, ils portent le même prénom et sont proches en âge. Il y a une énorme différence entre eux, c’est que Kyrill est brillant, contrairement à Poutine, il est très talentueux », indique auteur franco-russe et ancien officier traitant du KGB.

Son roman débute en Sibérie : une cérémonie très secrète où Poutine est initié au chamanisme – la relation et la nature complexes des pouvoirs politiques et spirituels à Moscou est posée. Poutine et Kirill, deux frères ennemis, illustrent cette rivalité. Leur histoire, aussi ancienne que le monde, raconte celle de jumeaux qui se haïssent tout en partageant la même soif de pouvoir absolu, de richesse obscène et des secrets honteux de la sécurité de l'État.

« Le département des relations internationales du Patriarcat de Moscou en réalité c’est un service secret, un service d’espionnage. Les moines orthodoxes sont partout dans le monde, c’est comme le Vatican : il n’a pas son propre service d’espionnage, mais il est présent dans le monde entier. Quand vous avez plus d’un milliard de catholiques dispersés dans le monde entier toute paroisse, toute église est un moyen d’avoir de l’information. C’est valable aussi pour les orthodoxes en Russie », poursuit Sergueï Jirnov.

L'un est brillant et pervers, l'autre est vil, médiocre et tout aussi pervers. Tous deux sont issus du même système communiste abominable de l'époque de la guerre froide, dans l'ancienne capitale déchue des tsars, où l'administration devient tyrannique pour ceux qui n'en prennent pas le contrôle. L'autre a sacrifié la joie d'une vie normale pour une carrière brillante au sein de l'Église orthodoxe, goûtant dès son jeune âge aux plaisirs défendus de l'opulence occidentale, faussement détestée mais si désirable.

« Vladimir Poutine et Kyrill adorent le luxe et l’Occident. Poutine a voulu être un espion, pourquoi ? Mais pour aller en Occident ! De l’autre côté ! […] Ils adorent l’Occident, mais leur rôle leur interdit de le dire publiquement, c’est l’hypocrisie absolue. »

L'autre, après avoir échoué dans sa carrière de rêve en tant qu'espion du KGB, se retrouve dans une impasse sociale, avant de gravir, par un coup du sort, les échelons de la vie politique pour finalement diriger le plus vaste État du monde. Tous deux reconstruisent alors l'architecture du pouvoir absolu dans leurs sphères respectives.

Leur guerre, silencieuse et secrète, se déroule sans pitié : il n'y a de place que pour un seul d'entre eux. « Le fait est que l’atmosphère en Russie n’est pas ce que l’on voit à la télévision. Ce qui est intéressant, ce sont les luttes internes derrière le rideau. Vous avez un tableau qui montre que tout le monde est ami et se soutient, mais, en réalité, c’est un immense panier de crabes dans lequel tout le monde est ennemis, concurrents. Tout le monde lutte pour sa part du gâteau autour de Poutine. »

Chacun utilise les hommes et les femmes comme des instruments de mort et la planète comme un échiquier géant. Qui triomphera : celui qui brandit le sceptre ou celui qui tient le goupillon ? Le tout sur fond de mysticisme... « Choïgu, le ministre de la défense d’origine sibérienne, entretient des croyances chamaniques. Poutine est fasciné par ça. Il est parti à plusieurs reprises avec Choïgu chez les chamanes en Sibérie, notamment la veille du commencement de la guerre en Ukraine. »

L'entretien est à découvrir dans notre podcast :

Crédits photo : Istya & Cie