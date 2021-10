Reprendre une librairie dont on a été salarié : l'exemple de Passages à Lyon

Mathieu nous parle d’une transition opérée en douceur pour reprendre la direction de ce lieu mythique. « On a travaillé vraiment pendant 4 années avec Françoise et Erik (…), dont 2 comme adjoints. [On] a pu [se] former à la supervision d’une équipe et petit à petit Erik et Françoise nous ont aidés au quotidien à prendre en charge de plus en plus de choses, la gestion globale de la librairie, les questions salariales. Les 4 années n’étaient pas de trop pour avoir une vision d’ensemble d’une telle librairie. Passer du poste de libraire à directeur cela demande du temps et pour nous c’était essentiel d’avoir une transition longue. »

Delphine et Mathieu n’ont jamais envisagé de créer une librairie ou d’en reprendre une autre. « Cela a toujours été Passages. » Et puis « Delphine y travaille depuis 13 ans, c’est en quelque sorte la mémoire vive [des lieux] ».



Pour écrire la suite de la mélodie portée par les créateurs de la librairie, Mathieu et Delphine souhaitent « créer du son et donc relayer [pour eux] ce qu’il y a de singulier dans la littérature contemporaine, dans la pensée contemporaine [in fine] trouver ce point d’équilibre entre les livres qu’on [leur] demande parce que dans l’actualité on en parle — parce que la presse, les journaux, en parlent — tout en cherchant à être un caisson de résonance de l’édition indépendante et contemporaine ».



La musique est essentielle dans cet épisode, celle qui permet aux livres de dialoguer entre eux, celle qui permet de porter des voix. « Notre métier », précise Mathieu, « c’est de faire résonner cette musique au cœur des livres. [La] mise en place est très importante évidemment dans le choix du positionnement de certains textes. »

Que signifie diriger une librairie dont on a été salarié ? Mathieu répond à cette question dans l’épisode 36 du podcast. Il parle aussi de ses engagements autour de la création, de l’édition indépendante et contemporaine, partage son amour pour la littérature et sa conception du métier de libraire aujourd’hui.

Crédit photo : Librairie Passages