Elon Musk est l’incarnation moderne de Dr Jekyll et Mr Hyde

Rédacteur en chef du service Économie du Nouvel Obs, Boris Manenti est passionné de nouvelles technologies et s’est longuement intéressé à la figure d’Elon Musk. « Il y a un avant et un après le rachat de Twitter par Elon Musk : c’est le moment où il apparaît pour le monde comme le personnage très sombre qu’il est en réalité. Sa part d’ombre a pris le pas sur tout le reste et c’est apparu aux yeux du monde », nous explique-t-il.

« Il y a eu un moment de bascule médiatique : nous avons découvert un personnage très puissant, trop puissant peut-être. Et problématique sur beaucoup d’aspects », poursuit l'essayiste.

En examinant sa personnalité, l'auteur décèle « un besoin de séduction, il a envie de plaire, de plaire à la presse, de dire ce qu’on attend de lui. Il s’est construit un personnage petit à petit dans une forme d’hubris. Il est animé par l’idée qu’il est supérieur. En privé il se compare souvent à Alexandre Le Grand qui lui-même se prenait pour le fils de Zeus, il se pense meilleur qu’Einstein ».

Elon Musk s’est transformé en une figure géopolitique, étant accueilli dans le monde entier et rencontrant souvent des dirigeants autoritaires ou des autocrates. Il a fréquemment des entrevues avec ces personnalités dans divers pays comme la Hongrie, la Turquie, la Russie, etc. Il semble collectionner les rencontres avec les chefs d’État autoritaires. Musk et ces dirigeants partagent une vision commune de l’autorité et du pouvoir.

« Les frasques d’Elon Musk ont des conséquences (…) elles peuvent être matérielles ou financières et tant pis pour les actionnaires, mais elles peuvent être beaucoup plus graves comme avec l’autopilot (…) qui a fait une quarantaine de morts sur les routes aux États-Unis, les conducteurs s’étant mis à lâcher le volant à l’instar d’Elon Musk dans les vidéos promotionnelles », poursuit le journaliste.

Et d’ajouter : « Il peut y avoir de vraies conséquences des volontés marketing de vendre un nouveau produit qui n’existe pas vraiment. Il y a une véritable responsabilité d’Elon Musk dans cette histoire. La sécurité des passagers des Tesla n’est pas sa priorité. »

Selon Boris Manenti, « Elon Musk est l’incarnation moderne de Dr Jekyll et Mr Hyde. À la fin de la nouvelle, Hyde prend le pas sur Jekyll : j’ai l’impression que Musk a lui aussi succombé à l'aspect sombre de sa personnalité. » Un entretien à découvrir dans notre podcast :

Crédits photo : Georgia Morisset / ActuaLitté, CC BY SA 2.0