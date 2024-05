Laurent Gounelle : “Savourer l'instant présent, c'est accepter l'incertitude

Il y a d’un côté, les Réguliers, dont la vie est régulée : un implant qui tempère les sentiments trop négatifs, pour n’injecter que du plaisir dans l’existence. Ou encore des applications en pagaille qui conseillent, orientent, décident ce qui sera le mieux pour vous.

Au loin, sur une île, résident les Exilés : ils incarnent tout ce que la société des Réguliers a rejeté. Loin de cette vie ultra-connectée, ultra-ordonnée, ils vivent dans une recherche constante de lien avec la terre et le vivant.

Rien à partager ? Pourtant, David Lisner aura à quitter son cocon protecteur, pour aller à la rencontre d’Ève Montoya. Et ce, en porteur de mauvaise nouvelle : le décès de son oncle, Robert Solo. Le choc sera violent au contact de ces Exilés, mais David a une mission plus confidentielle : récupérer les résultats des recherches que cet oncle menait, et qui préoccupent les dirigeants des Réfugiés.

C’est l’histoire d’un dilemme. C’est l’histoire de questions éthiques. C’est l’histoire de choix. C’est l’histoire, avant tout, d’un avenir bien proche de nous. « Il faut que les gens se sentent bien. C’est une société donc un peu futuriste qui veut que les gens soient dans le bien-être. Donc, on va supprimer leurs émotions négatives », explique Laurent Gounelle.

De la rencontre entre David et Ève — prénoms hautement symboliques, s’il en est — nous assistons à une confrontation entre des modes de vie : celui du renoncement face à celui de l’expérience. Ou comment rester vivant… voire humain ?

Le romancier, qui publie ce nouvel ouvrage aux éditions Mazarine, était à notre micro pour raconter cette aventure qui explore notre relation au plaisir, au bonheur. Deux notions qui, biologiquement, semblent exclusives l'une de l'autre, dans le corps humain : « La dopamine, ou hormone du plaisir, inhibe les neurones qui sécrètent la sérotonine, hormone du bonheur », résume Laurent Gounelle.

Exemple simple : un Like obtenu sur une publication à travers n'importe quel réseau entraîne la sécrétion de dopamine. Du plaisir. Un millier de Like aboutira à une décharge de dopamine : est-on alors heureux pour autant ?

Mais alors, confondrait-on plaisir et bonheur ? Le premier serait-il conditionnable, quantifiable — contrôlable par des algorithmes — quand le second impliquerait au contraire un se tourner vers l’introspection et la recherche de soi ? « Toute ma vie est jalonnée de décisions, à chaque seconde. Abandonner son pouvoir de décision, c’est renoncer à assumer sa vie. Renoncer à être humain », affirme Ève.

Choisir, ou prendre le risque de se tromper, certes. Mais choisir, pour se construire et mieux se comprendre — parvenir à trouver ce qui nous rendra heureux… Un monde presque parfait, ou l'éloge de l'erreur ? Presque : un encouragement à ne pas avoir peur de se tromper. La suite est à découvrir dans notre podcast.

