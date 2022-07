Comprendre la chaîne du livre : quels métiers pour l'édition ?

Dans la perspective d’accompagner les étudiants en formation aux métiers du livre, Corinne Abensour, Directrice des Masters d’édition à l'université Sorbonne Paris Nord, a organisé un cycle d’entretiens avec des professionnels. Menés en partenariat avec ActuaLitté, dans un format inédit de podcasts, ils proposent de confronter les auditeurs aux réalités des professions. Et de la sorte, de leur apporter un retour d’expérience immédiat.

Entre avril et juin, Corinne Abensour a mené une dizaine d’entretiens, tâchant de proposer un panorama qui, sans viser à l’exhaustivité, permet d’appréhender au mieux l’ensemble de la chaîne du livre.

Une fois l’œuvre achevée, quel sera son parcours avant d’atteindre le lecteur ? Car parler de chaîne implique de saisir la place, l’importance et la valeur de chacun des maillons — autant de postes et de métiers trop souvent méconnus.

Cessions de droit et coéditions, diffusion et distribution — les nerfs de la guerre —, travail et accompagnement éditorial, jusqu’au management qui structurera la collaboration entre les différents intervenants d’une même structure.

Ce dossier inédit, qui s’enrichira au fil du temps, de l’expérience d’autres acteurs, a vocation à apporter une plus grande compréhension des métiers qui font les livres. (crédits photo : domaine public)