Du texte au métier, qu'est-ce qu'être auteur ?

PODCAST – Pas de salon du livre sans rencontres entre les auteurs et les élèves : au gré des classes, les petites, et les plus grandes, découvrir le travail d’écriture ou d’illustration reste un accès direct à la littérature vivante. Et découvrir qu’un auteur n’est pas toujours quelqu’un de barbu et mort, ça a son petit charme…