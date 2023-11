Il y a du fascisme en chacun d'entre nous qu'il faut combattre

Forlani a d'abord enseigné la philosophie en terminale au lycée français de Turin. Il est devenu par la suite professeur d'italien dans des collèges d'Eure-et-Loir, à Dreux et à Anet, en France et occupe désormais ce nouveau poste en Espagne.

Fondateur de la revue internationale SUD, il contribue à l'Atelier du roman, écrivant en français et en italien, y compris comme traducteur. Parmi ses œuvres, on trouve Par-delà la forêt, un récit qui explore le monde scolaire avec une perspective poétique, ainsi que Métromorphoses (2022) et L’ami espagnol.

Il se présente lui-même comme « communiste dandy » nom de son compte Instagram d'ailleurs , reflétant son style et ses convictions politiques. Son approche pédagogique est innovante, mêlant enseignement de la langue et activités culturelles. Au fil de ces trois semaines cognaçaises, les habitants ont appris à le découvrir, ainsi que son amour du langage, jusqu'aux plus délicieux excès...

Passeur ente les deux pays, il s’est lancé dans des rencontres improbables — lecture d’Italo Calvino au milieu d’une fromagerie, conférence sur la pilosité dans un salon de coiffure et bien d’autres. Une implication qui a perturbé le calme de la ville, mais épaté ses auditeurs.

Parmi ses faits d’armes ? Un mariage improvisé au cimetière du Père-Lachaise avec Amélie Nothomb. « Nous étions jeunes, mais elle n’a pas changé… » A notre micro, il nous régale d'anecdotes, de joie de vivre... et de lire.

