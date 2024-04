Apolline Bazin : quand le phénomène drag agite le monde

Drag - Un art queer qui agite le monde explore l'univers extravagant, glamour et artistique du drag, un monde audacieux et diversifié. Dans cet ouvrage, Apolline Bazin, journaliste passionnée par la mode et l'histoire des normes de genre, retrace l'histoire du drag et son impact sur la société contemporaine, tout en mettant en lumière des figures célèbres et méconnues qui ont contribué à son évolution.

Apolline Bazin nous plonge dans l'univers flamboyant du drag, et explore sa capacité de remise en question des frontières traditionnelles entre masculin et féminin. Elle souligne que l'art du drag ne se limite pas à une simple performance, mais qu'il s'agit d'une forme d'expression riche et complexe qui allie extravagance et originalité, dans une époque où la mode est souvent standardisée et industrialisée.

Selon Apolline Bazin, le drag offre un espace de liberté où chaque individu peut explorer et célébrer sa propre unicité, tout en défiant les normes de genre et en invitant la société à repenser ses perceptions préconçues. Elle voit le drag comme un moyen de défier les conventions et d'affirmer sa propre identité de manière audacieuse et créative.

Comment cultiver de la joie, c’est une manière de résister parfois à l’actualité déprimante, il y a encore énormément de choses à dire et à réfléchir à partir du drag, et notamment à se renouveler.

Enfin, la journaliste souligne que le drag continue d'évoluer et de se réinventer, devenant ainsi un élément incontournable de la pop culture. Elle invite les lecteurs à réfléchir sur les multiples facettes du drag et à cultiver la joie comme une forme de résistance face à une actualité parfois déprimante.

DOSSIER - L’Intention, le podcast qui plonge au cœur des livres