Respect de l’environnement, système capitaliste : dénoncer, mais surtout agir

Difficile de ne pas s’interroger sur la question du pilon dans l’industrie du livre : dans deux ans tous les livres seraient concernés par cette interdiction ?



Pas si simple. Flore Berlingen nous met sur une piste intéressante dans Recyclage, le grand enfumage : « Le fait d’annoncer une “interdiction de destruction” des invendus non alimentaires (…) alors qu’une dérogation existe en cas d’envoi vers une filière de recyclage entretient l’idée qu’il ne s’agit pas là d’une destruction. » Comme si trier ou recycler n’était pas jeter. Dans un entretien du 11 janvier 2022 avec Taoufik Vallipuram de Ouishare, Flore Berlingen précise son propos. L’interdiction de destruction inscrite dans la loi depuis le 1er janvier défend l’incinération et la mise en décharge, pas le recyclage.

Cela renvoie à l’idée d’une hiérarchie dans le traitement des déchets : « Déjà présente dans [le Code du travail] depuis les années 1990, cette hiérarchie prévoit que l’on doit en priorité réduire, réemployer avant de recycler ou en dernier recours incinérer ou enfouir les déchets. On peut donc considérer finalement que cette nouvelle mesure d’interdiction est redondante, elle vient renforcer une obligation déjà existante, mais non respectée. »



Le SNE confirmait mi-décembre à ActuaLitté que le livre restait soumis à cette législation. « Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” tel que défini à l’article L. 3332 — 17-1 du Code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541-1 du présent code. »



Si l’on ajoute à cela que l’intégralité des livres pilonnés est recyclée, l’industrie du livre aurait donc une empreinte écologique raisonnée et raisonnable ? On en vient au cœur du sujet, celui du Recyclage, le grand enfumage de Flore Berlingen. Si le recyclage est évidemment utile, l’idée d’un recyclage à l’infini est un mythe. La matière se détériore avec le processus du recyclage. Pour exemple, « la fibre de cellulose du papier peut être recyclée à 5 reprises, dans des gammes de qualité inférieure à chaque fois, et le vieillissement de la matière implique un mélange avec de la matière vierge ».



Ne faudrait-il donc pas admettre les limites du recyclage pour le replacer dans un autre paradigme et assumer que recycler c’est jeter ? À l’occasion de son rapport sur l’écologie du livre scolaire, le WWF indiquait à ActuaLitté que « le livre est aujourd’hui toujours exclu du périmètre de la loi anti-gaspillage, la posture étant que le livre n’est pas jeté. Le dernier MODECOM de l’ADEME qui caractérise les déchets a montré qu’il y avait tout de même quelque 20 000 tonnes de livres dans les déchets ménagers ».



« Less is more » conclut Flore Berlingen. La question de l’écologie du livre commence donc très en amont de la chaîne, bien avant le moment où les invendus repartent de la librairie.

Comment donc réfléchir à son empreinte environnementale quand on est éditeur ? C’est la question adressée à Thomas Bout dans l’épisode 48 du podcast Dlivrable. Il a créé la maison d’édition Rue de l’Échiquier en 2007 avec Anne Fitamant Peter, se donnant pour mission de publier dès aujourd’hui des livres pour demain.

« Il nous paraissait absurde dès le début de Rue de l’échiquier de produire ou de donner à entendre des messages qui appellent au respect de notre environnement et à la remise en question de notre système capital ultralibéral sans nous-mêmes rechercher des moyens de limiter notre empreinte environnementale. » Le ton de l’épisode est donné. Thomas Bout y évoque la quête de cohérence entre sa ligne éditoriale, la production de ses ouvrages et leur durabilité.

Il revient sur les rencontres et questions posées depuis presque 15 ans. « On a créé, avec d’autres maisons — La Plage, Plume de Carotte, Pour Penser, [La Salamandre, Editions Tarran, Le Souffre d’Or] — un collectif d’éditeurs éco compatibles pour optimiser les conditions de production de nos livres : en nous imposant les uns les autres un lieu de fabrication à moins de [6] 00 kms de notre lieu de stockage, en relocalisation notre production, en choisissant, en 2010 là où ça ne se faisait pas encore beaucoup, de publier sur des papiers labellisés. [On s’est demandé] comment éviter le pilon, [les] invendus et les défraichis pour [ainsi] proposer des solutions (…) plus en cohérence avec notre message. Chacun de ces éditeurs était ancré dans l’écologie [dans des domaines différents]. (…) On sait aujourd’hui que 70 à 80 % de la pollution générée par notre secteur est liée au choix du papier, à la production des livres et donc à l’usage du papier, et enfin au transport. Si on agit sur ces points-là, on sait qu’on peut réduire considérablement son empreinte environnementale. Surtout si on trouve en fin de chaîne des solutions pour éviter le grand gaspillage. »



Dans l’épisode 48 du podcast Dlivrable, Thomas Bout précise les interrogations et pistes proposées avec Rue de l’Échiquier

crédits photo : Guillaume de Germain/ Unsplash