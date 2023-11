Alice Zeniter : écrire pour “combler un vide ou renverser des hontes

#RDVBDAmiens2023 – Voulant sauver des livres d’un autodafé, Tarid, un bibliothécaire de Cordoue, entreprend de les déplacer le plus loin possible des hommes du vizir Amir. À dos d’âne et accompagné de Lubna, jeune copiste et de Marwan, ancien apprenti devenu voleur, Tarid part dans un long périple intense et drôle. La Bibliomule de Cordoue est au coeur des découvertes que proposent les Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens