Profession : libraire en grande surface culturelle, ou le livre chez Fnac

Lire sans céder à la pression de vouloir tout lire, réussir à faire exister les livres, définir les bons enjeux et le bon moment de publication... Dlivrable a déjà consacré deux épisodes à ces questions essentielles, sur le terrain, en librairie. Un premier donnait la parole à Julien Delorme, directeur commercial pour la maison de littérature La peuplade. Un deuxième faisait entendre la voix des libraires Solveig Touzé et Camille Desforges ainsi que celle de Christophe Grossi, relation libraire.



Si le travail de sélection est crucial en librairie indépendante, qu’en est-il au sein des grandes surfaces culturelles ? À la Fnac, chez Cultura ou dans les espaces culturels Leclerc, qu’on a l’habitude également d’appeler « centrales » ou « enseignes » lorsque l’on parle des grandes surfaces culturelles et des grandes surfaces alimentaires, on visualise spontanément un espace de ventes important. Mais qu’en est-il concrètement ? Damien Leloup et Stéphanie Laurent répondent à ces questions dans un épisode sur la rentrée littéraire consacré aux enseignes culturelles.

Damien Leloup est responsable grands comptes pour les grandes surfaces culturelles sur les segments jeunesse, parascolaires, concours, universitaire et littérature pour le diffuseur distributeur Dilisco. Il explique comment les titres sont travaillés par les équipes commerciales, ce qu’est un enjeu ou encore ce qui change que l’on s’adresse aux espaces culturels Leclerc, à Cultura ou à la Fnac.

« Une centralisation c’est minimum [400 exemplaires] et ça peut aller jusqu’à des quantités astronomiques, donc ce n’est plus le même risque pour l’éditeur (…). Le travail est à la fois très proche et à la fois un peu éloigné [du travail en librairie] parce qu’on ne peut pas défendre la même chose qu’on soit du côté des grandes enseignes [ou] du côté des librairies indépendantes. »

Stéphanie Laurent est directrice commerciale des biens culturels (livres, musique, vidéo et jeux vidéo) à la Fnac. Elle répond à des questions concrètes. Que représente la rentrée littéraire de janvier pour la Fnac ? Est-il possible d’accéder à ces enseignes en autodiffusion ? Comment l’enseigne a-t-elle fait face à la fermeture d’une partie de ses plus gros magasins ? Comment le réseau de magasins Fnac fonctionne-t-il plus globalement ?

« C’est à la fois notre force d’avoir cette approche multiformat, de pouvoir aller avec différentes tailles de magasin et d’assortiment dans différentes typologies de zones de chalandise, mais c’est une vraie difficulté sur la gestion des offices en particulier pour vraiment être capable de dire [si un titre a du potentiel ou pas] pour chaque typologie de magasin. »

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0