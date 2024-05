Relations libraires : apporter transparence et honnêteté aux éditeurs

En arabe, “yovana” désigne l’éthique aussi bien que la morale, et là encore, ce choix n’a rien d’un hasard. Ayant abandonné un doctorat en sciences politiques qu’il avait poursuivi à Montréal, Julien Poujol cède à l’appel des livres. Espagne, Allemagne, Canada donc et d’autres pays encore, lui ont donné le goût de l’ailleurs. La ligne éditoriale est fixée : il fallait prolonger les voyages réalisés, aussi bien que les récits qui avaient marqué l’enfance.

« J’ai eu le sentiment qu’il y avait la place peut-être encore pour une maison d’édition. C’est toujours assez prétentieux de le dire, parce que le marché est — non pas saturé —, mais bien fourni en excellentes maisons d’édition, notamment pour la littérature de voyage », explique-t-il à notre micro.

« Mais pour le coup, je voulais mettre en avant le voyage avec des personnages qui soient un peu des anti-héros, des héros du XXIe siècle. Qu’ils soient humbles et non ces grands explorateurs très masculinistes. Donc qu’ils visitent et découvrent des pays en toute humilité et à hauteur d’homme, en quelque sorte. »

En l’espace de quelques années, et après une formation à Grenoble en Métiers du livre, il prend progressivement la mesure des métiers qu’implique ce métier d’éditeur. De la fabrication avec l’imprimeur, l’édition avec les auteurs, la conception et puis… la diffusion et la distribution, ces deux harpies pas toujours commodes.

Rapidement, il intégrera pour sa propre maison Amalia Distribution, structure de diffusion-distribution montée par Mathilde Roux, dont il est devenu président en 2022. « À l’origine, Mathilde s’était rendu compte de la difficulté des petits éditeurs à avoir un diffuseur, tout simplement », insiste-t-il. Aujourd’hui, plus d’une quinzaine de maisons travaillent avec Amalia, dans une logique de transparence rare — et d’autant plus appréciable.

Et dans cette logique de déploiement professionnel, Villa Amalia — la référence à Pascal Quignard n’échappera à personne — a vu le jour. « On pourrait appeler cela de la surdiffusion, en effet : il s’agit d’une association d’éditeurs qui mutualise de la relation libraire. » Articulée sur un modèle de cotisation, plus intéressant financièrement pour les partenaires, Villa Amalia s’engage quant à la représentation de titres spécifiques, choisis avec l’éditeur. « Nous réalisons un travail plus fin, nous échangeons sur les difficultés rencontrées. »

Et d’ajouter : « Je ne sais pas vraiment comment fonctionnent les autres, pour être tout à fait honnête, mais il m’a semblé que c’est ça que souhaitaient les éditeurs indépendants que nous connaissions, qui étaient déjà dans l’équipe d’Amalia. C’est-à-dire, de la transparence. Et de l’honnêteté vis-à-vis de ce qu’on était capable ou non de faire. »

Durant la Comédie du livre, Julien Poujol a également la responsabilité du stand collectif des éditeurs d’Occitanie : un espace mutualisé, permettant à celles et ceux qui n’en ont pas la possibilité de voir leurs ouvrages représentés. Gestion des stocks, facturation, et bien entendu présentation des ouvrages : 27 maisons sont à découvrir à la Promenade du Peyrou.

