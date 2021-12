Avec Voce Verso, Sophie et Cécile cherchent à se mettre à hauteur d’enfant en donnant une place centrale à l’image. Aussi, Sophie a lancé la maison avec des albums sans texte. Aujourd’hui, Voce Verso propose aussi des albums textes images et des premières lectures.

Mais que signifie créer des livres à hauteur d’enfant ? Qu’est-ce qu’un album sans texte ? Pourquoi avoir édité exclusivement des albums sans texte au départ ? Cécile et Sophie nous expliquent.



Il y a 6 ans, avec Voce Verso, Sophie cherchait à « apporter aux enfants des ressources pour grandir (…). Il fallait trouver une niche où c’était possible de s’engouffrer tout en proposant des livres accessibles pour les enfants. [Avec les albums sans texte] ils peuvent s’emparer de l’histoire parce qu’il n’y a pas de mots qui vont les bloquer. Par l’image, l’enfant va pouvoir vivre cette première expérience de lire une histoire. »



Cécile définit ensuite les contours d’un album sans texte. « Si ça met en inconfort certains lecteurs c’est qu’ils ont perdu l’habitude de se rendre compte que dans une image, il y a déjà une histoire et que les histoires ne sont pas uniquement portées par du texte. Elles peuvent être portées par différents médias. On peut se projeter dans l’histoire d’un lieu, l’histoire d’une personne simplement en regardant une image. Après, les histoires de l’album sans texte sont très liées à celles de la narration, ce ne sont pas des imagiers, des belles images à regarder les unes après les autres. Ce sont de vrais récits avec une narration portée au fur et à mesure des pages, avec un début, une fin et des choses qui font vivre les personnages. »



La narration par l’image est essentielle dans tous les ouvrages Voce Verso. « Ce qui est important c’est d’apprendre à lire des images très tôt, poursuit Sophie. On vit dans des sociétés où on est sans cesse confrontés à des images. Quand on l'a appris très tôt, on n'y réfléchit plus. Lire une image c’est pour moi aussi essentiel que de lire des mots (…) et les enfants sont doués pour ça. »

Comment crée-t-on un album sans texte ? Comment le lit-on ? Comment continuer de lire des images dans les premières lectures ? Comment éviter de faire entendre la voix de l’adulte dans la narration ? Autant de questions auxquelles Cécile et Sophie répondent dans cet épisode.