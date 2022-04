Bibliocité : “Concevoir une programmation culturelle cohérente à Paris

Dans l’épisode 57, gros plan sur Bibliocité, le premier opérateur culturel de programmation de lecture publique en France. Cette association est le partenaire historique de la ville de Paris. Il existe depuis 35 ans, dépend d’un marché public avec la municipalité, travaille aujourd’hui avec plus de 70 bibliothèques et assure entre 1600 et 1900 opérations par an au sein du réseau d’établissements de lecture publique.



Annabelle Allain, responsable de la communication, et Stéphanie Meissonnier, directrice de l’association, reviennent sur les actions de la structure. Car, Bibliocité c’est d’abord un savoir-faire autour de la conception de programmation culturelle, la production d’expositions et l’animation d’un réseau de bibliothèques.



Stéphanie Meissonnier présente les enjeux de l’association. « L’une [des premières missions de Bibliocité] est de concevoir une programmation culturelle cohérente pour l’ensemble de la ville de Paris. C’est en réponse initialement à la demande de la ville de Paris, mais au-delà, puisque nous travaillons aussi pour d’autres institutions. [Notre rôle est] d’administrer, de produire, de coproduire des expositions, de les diffuser, puisqu’on les propose ensuite une fois qu’elles ont été réalisées pour le réseau de Paris à la location pour d’autres collectivités. »



L’objectif de Bibliocité est aussi de développer les publics des bibliothèques, « de venir chercher, de croiser des publics qui seraient intéressés par la science, la musique, l’illustration, le patrimoine et qui vont découvrir, à l’occasion d’une exposition, d’un concert, d’une conférence, d’une rencontre, un lieu de lectures publiques où ils vont pouvoir prendre des habitudes, s’inscrire gratuitement pour accéder aux livres proposés, mais aussi aux autres CD, aux DVD et à tout autre type d’action des bibliothèques accueillantes ».



Avec une équipe de 10 personnes, Bibliocité s’inscrit dans l’économie du livre. Ce n’est pas parce que l’on parle d’action culturelle qu’il n’est pas question de financement des acteurs et des professionnels du livre. « Pour produire des contenus, l’association travaille en étroite collaboration avec les différents professionnels du livre. [La] programmation est validée par la direction des affaires culturelles et l’élu à la culture (…) un an, un an et demi [à l’avance]. »



En plus de son savoir-faire autour de la production de contenus, l’association dispose d’un outil de communication interne et externe au réseau de bibliothèque de la ville de Paris avec le magazine En Vue. Annabelle Allain précise son fonctionnement : « Le programme à plusieurs [parties]. Une première, par date, valorise les temps forts et les cycles [organisés] dans les bibliothèques. Et puis on a une partie par quartier, arrondissement par arrondissement, avec la programmation de [chaque] bibliothèque. » Le magazine propose également une double entrée, adulte et jeunesse, pour valoriser le travail des bibliothécaires jeunesse très actifs sur le réseau des bibliothèques de la ville de Paris.



Pourquoi cette association est-elle unique en France ? Comment travaille-t-elle avec ses partenaires parisiens et sur l’ensemble du territoire national ? Annabelle Allain et Stéphanie Meissonnier répondent dans cet épisode.

crédits photo : © Bibliocité, Marguerite fidèle mascotte