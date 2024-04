Estelle Faye : un récit féminin riche en pleine Grèce antique

Lysia, l'héroïne de La Dernière Amazone, évolue dans un monde où les dieux et les créatures mythologiques s'entremêlent avec la complexité humaine. Les paysages, les coutumes et les mystères découverts au fil des voyages d'Estelle Faye, ainsi que les figures héroïques de son enfance, ont nourri son inspiration pour créer cette épopée littéraire.

Lysia, une jeune orpheline vivant à Athènes, voit sa vie bouleversée lorsque l'oracle Tirésias lui annonce que des Amazones la recherchent et qu'elle est destinée à un avenir exceptionnel. Bien qu'elle ait du mal à accepter cette révélation, Lysia est bientôt confrontée à l'arrestation de Tirésias par la garde royale. Prise de panique, elle décide de s'enfuir en bateau, emportant avec elle la seule possession de sa grand-mère : une lance noire. Lorsqu'elle prend l'arme en main, Lysia est submergée par une vision étrange dans laquelle une Amazone mystérieuse lui confie la lance, comme si elle en était la dernière gardienne. Cependant, comment Lysia pourrait-elle croire qu'elle est destinée à défier les rois d'Athènes et les dieux de l'Olympe ? Cette perspective semble bien trop incroyable pour être vraie.

L'autrice aborde des thèmes tels que le courage, la quête de soi et la résilience, et met en lumière la richesse des récits féminins, offrant ainsi une perspective nouvelle et profonde sur la mythologie grecque. Les personnages se retrouvent à la croisée des chemins entre les attentes du destin et leurs aspirations profondes, tissant un récit captivant sur la manière dont le destin et la volonté intérieure s'entrelacent pour façonner leur vie.

Pour les amateurs de découvertes littéraires qui allient aventure et mythologie, cet épisode de L'Intention est consacré à La dernière Amazone d'Estelle Faye.

