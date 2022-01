Éditions Pourpenser : “C’est extrêmement restrictif de parler de livres jeunesse

Depuis le début, Pourpenser essaie d’être cohérent avec ce qu’il y a dans les livres, de façonner un métier d’éditeur-artisan. Des réflexions qui ont conduit au refus du modèle de diffusion de la chaîne du livre, au choix de travailler en responsabilité partagée ou encore à la décision de ne plus aller au salon de Montreuil.



Pourtant, si Pourpenser soulève beaucoup de questions, Albert et Aline ne s’en sont pas posé en créant la maison. Il travaillait dans l’informatique. Elle était déjà autrice-illustratice, notamment de la série à succès « Camille » aux éditions Hemma. « C’est parti de mon désir d’auteure, explique Aline, d’être libre de publier mes textes comme je le souhaitais parce que je savais [qu’avec] les thèmes que j’abordais et la façon dont je les abordais je ne pouvais pas trouver de maison d’édition qui ne me fasse pas retravailler mes textes. »

Et Albert de préciser qu’il est « devenu éditeur par accident (…) parce qu’Aline était autrice ». C’est Aline qui résout cet apparent paradoxe : « On n’arrête pas de poser de questions, mais par contre j’ai toujours dit que pour les choses importantes de la vie je ne me posais pas de questions. Ce sont des évidences, si ce ne sont pas des évidences, ça ne me va pas. »



Interroger notre manière d’être au monde avec Pourpenser, c’est choisir des voies et renoncer à d’autres. C’est par exemple refuser une étiquette d’éditeur de livres pour la jeunesse. « On dit souvent que Pourpenser propose des livres pour les enfants, mais il n’y a pas d’âge pour être touché par la poésie d’un texte (…) », explique Albert. « On est tous des enfants. (…) C’est extrêmement restrictif de parler de livres jeunesse. (…) Est-ce qu’on va définir Prévert d’auteur jeunesse ? Pourquoi y aurait-il un âge ? » complète Aline.

C’est aussi refuser de diffuser et préférer une production plus raisonnée en refusant tout pilon et toujours placer l’humain au centre des décisions.

Dans cet épisode, Aline et Albert partagent leur engagement, décrivent leur manière d’avancer en équipe, nourrissent des rencontres et des visions de chacun. Ils parlent aussi d’édition indépendante et des pratiques peu visibles, mais pourtant bien à l’œuvre dans les collectifs d’éditeurs régionaux qui contribuent à la bibliodiversité.