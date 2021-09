Reprendre une librairie: “On s’est dit que c’était un lieu qui nous plaisait beaucoup

« C’est rigolo. On avait dirigé notre librairie, accompagné des propriétaires, mais on n’avait jamais été propriétaire de notre librairie. [Caroline a mis] 10 ans, moi 15 ans, à sauter le pas, à économiser aussi. On ne s’était pas fixés sur la reprise ou la création. On voulait vraiment fonctionner au coup de cœur (…) On a fait [un] cahier des charges de la ville où l’on voulait habiter. (…) Et on a visité [La Colline aux livres]. Je me souviens…

C’était en février 2018, on est partis à 5 h du matin de Paris, il pleuvait, il faisait froid, on avait nos grosses doudounes, on n’était pas réveillés (…) Et puis on est rentrés dans la librairie [elle existait depuis] 11 ans, elle tournait très bien, elle faisait 500.000 euros de chiffre d’affaires donc c’était une jolie librairie assez installée. On s’est dit que c’était [un lieu] qui nous plaisait beaucoup tel quel et qu’en plus on voyait les jolis potentiels derrière, la qualité de vie, l’espace qu’on voulait. »



Baptiste insiste ensuite sur l’importance de préserver l’existant : « [quand j’étais formateur à l’école des libraires], ce que je disais toujours au début c’est “attention, surtout quand vous reprenez une librairie [ne mettez pas] tout à la poubelle. Il y a de très bonnes choses dans les librairies que vous reprendrez. Donc à la Colline aux livres, il y avait de très bonnes choses, qui nous plaisaient beaucoup, d’autres moins. (…)

On [a changé des choses] morceau par morceau. Par exemple, moi j’étais très embêté que le rayon de la littérature ado soit mis avec la SF et la littérature de l’imaginaire — c’était une conception de l’ancienne équipe. C’est vrai que tu retrouves de la dystopie dans les deux univers, mais pour moi ce sont deux univers très différents. »

Dans cet épisode, Baptiste partage sa vision du métier de libraire, questionne son rôle social, sa position face à des ouvrages comme Historiciser le mal. Il insiste aussi sur l’importance de sortir des murs de la librairie, lieu essentiel, mais non suffisant pour aller à la rencontre des gens, lecteurs ou non.

crédit photo : Colline aux livres, à Bergerac