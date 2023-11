Un goût de printemps italien, au milieu de l'automne

Il collabore également avec des organisations et des institutions dans le domaine de la communication, parmi lesquelles figurent Insula, Oakley et Zoo Marine. En 2000, il débute son activité de dessinateur de bandes dessinées aux éditions Dupuis, pour lesquelles il crée une série BD en quatre tomes, initialement intitulée Mèche Rebelle, rebaptisée plus tard proTECTO, écrite par Zidrou, ainsi que la série collective "Vampyres", avec une histoire écrite par Alcante.

En 2010, il collabore avec Glénat sur le one-shot Les Gardiens des Enfers, également écrit par Alcante. De 2011 à 2016, il publie la série Marina pour Dargaud, écrite par Zidrou, et en 2022, il publie pour Futuropolis un roman graphique intitulé Vénus à son miroir, écrit par Jean-Luc Cornette, autour du peintre Velasquez.

En Italie, il a collaboré avec le magazine de bande dessinée "Schizzo", avec le magazine "Mono", et ses livres ont été traduits par Panini Comics et Nona Arte.

De 2008 à 2022, il a enseigné à l'École internationale de la bande dessinée de Padoue et, depuis 2016, il est professeur à l'Académie des beaux-arts de Venise. Ses planches ont été présentées dans diverses expositions individuelles et collectives en Italie, en France et en Belgique.

Pour le reste, on peut dire que sa seconde grande passion est la musique. Il écoute toutes sortes de musique, en particulier en ce moment la musique baroque, et à côté de cela, il joue de la basse dans deux groupes vénitiens.

Par contre, il est difficile d'établir quel est son roman ou son film préféré. Dernièrement, il a mentionné qu'une sorte d'alignement de planètes s'est établi pour lequel les deux choses coïncident : et donc, c'est Le Guépard ("Il Gattopardo"), à la fois sous la forme du roman de Tomasi di Lampedusa et dans celle du film de Visconti.

Il est notre invité, pour une rencontre autour de sa création de l'affiche du festival des Littératures européennes de Cognac.

Crédits photo : Matteo - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

