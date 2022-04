Le but, c’est que nos collections sortent, rencontrent leur public

Après avoir regardé les particularités d’une bibliothèque d’agglomération, à la Rochelle, il semblait intéressant d’observer de plus près le fonctionnement d’une bibliothèque municipale.



Le deuxième volet de cette série débute donc à la bibliothèque Blaise Cendrars, à Conflans-Sainte-Honorine. Cette médiathèque municipale diffère de la médiathèque d’agglomération Michel Crépeau. Par exemple, elle ne possède pas de collection patrimoniale et elle est en dessous du seuil des marchés publics établi en 2016 à 90.000 €.



Le troisième volet donne quant à lui la parole à deux libraires travaillant avec la bibliothèque Blaise Cendrars. Ces deux épisodes ont ainsi vocation à mettre en lumière le parcours du livre en bibliothèque et les interactions entre les bibliothèques et les librairies d’un même territoire. Quel est le quotidien des bibliothécaires de Conflans-Sainte-Honorine ? Comment interagissent-elles avec leurs publics, avec leurs librairies partenaires ? Quels enjeux communs et différents animent les librairies et les bibliothèques ?



Niahya Serhan commence par préciser les contours d’un métier qui a bien changé. Elle est responsable des ressources à la bibliothèque Blaise Cendrars. « Le métier de bibliothécaire, il y a très long, c’était de classer et organiser, c’était fait bibliothécaire pour les bibliothécaires. On avait perdu de vue que l’on travaillait pour les publics. Aujourd’hui on va aller droit au but. Il faut que le lecteur trouve très vite ce qu’il est venu chercher, le plus intuitivement possible. »

Par ailleurs, avec les évolutions numériques, le métier est davantage tourné vers la valorisation des livres. Gwënaelle Carouas, chargée du désherbage, poursuit. « Avant on passait beaucoup de temps à passer nos commandes, à cataloguer, alors que maintenant on arrive très rapidement à cataloguer et intégrer les ouvrages dans nos bases, plus besoin de taper à la main le titre, les auteurs. (…) On s’est dégagé du temps sur les choses techniques. »

Valoriser, interagir

Valoriser les ouvrages, c’est accepter d’en acquérir certains et d’en désherber d’autres. « On observe régulièrement comment les lecteurs se comportent, ils vont très souvent vers les ouvrages mis en valeur, souvent ils sont perdus devant des rayons trop remplis (…) On n’est pas dans une logique de conservation, le but c’est que nos collections sortent [et] rencontrent leur public », conclut Gwënaelle.



Interagir avec les publics, c’est également mettre en place une action culturelle riche. À la bibliothèque Blaise Cendrars, il s’agit de créer une cohérence sur l’année avec des cycles thématiques. Isabelle Carouas est responsable de l’action culturelle à la médiathèque. Elle explique ainsi comment le projet de la ville de Conflans-Saint-Honorine autour de l’éducation aux médias et à l’information a donné lieu à des actions à la bibliothèque : « En fin d’année dernière [un cycle a été déployé] autour de la laïcité, avec des conférences, avec des rencontres. Il y avait une exposition, une mise en valeur des documents. On a travaillé pour cette occasion-là avec l’association Cartooning for Peace, qui fait du dessin avec des dessinateurs de presse à travers le monde. »



Interagir avec les publics, voilà un objectif commun aux librairies et bibliothèques. Laurence Hurard, libraire à Compiègne, à Lettres et Merveilles, le dit sans équivoque. « Avec les bibliothèques, on travaille ensemble à établir des partenariats (…) pour promouvoir la lecture sur nos territoires. (…) Nous, on a forcément des critères (…) commerciaux, mais (…) ce sont des faisceaux qui finissent par se regrouper dans le fait de de faire progresser la lecture et surtout d’aider les gens à s’y retrouver. (…) L’économie de marché voudrait que 80 % des lecteurs lisent 10 % de la production littéraire et nous, que ce soit librairies où bibliothèques, on est là pour apporter à chaque lecteur le livre qui va lui plaire et non pas le livre que le système a envie de lui faire lire. »



Mais si les missions des librairies et bibliothèques convergent, Laurence souligne l’importance pour les libraires de comprendre comment répondre aux besoins des bibliothèques : « Quand on travaille avec une bibliothèque, on est un partenaire, mais on est également fournisseur, donc en tant que fournisseur, on doit absolument commercialement s’adapter à leur fonctionnement, à leur demande, à leurs exigences. Et c’est important parce qu’elles ont toutes des modes de fonctionnement différents. »

Julie Laforge, confirme cette diversité de pratiques. Elle est fondatrice des Ptits Papiers, la librairie de Conflans-Sainte-Honorine. Qu’elle travaille avec les bibliothèques de Conflans-Sainte-Honorine, de Maurecourt ou d’Achères, les commandes ne sont pas forcément les mêmes, « il n’y a pas de systématisme ».

Deux épisodes riches et complémentaires à écouter ci-dessous.

crédits photo : ElasticComputeFarm CC 0