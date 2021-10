L'art subtil de la communication : “Mon métier, attaché de presse en sciences humaines

Au début, Antoine Bertrand explique qu’il « [travaillait] aussi bien pour des événements littéraires (…), des maisons généralistes, pas mal en littérature [mais il ne défendait] pas forcément beaucoup d’essais. Et puis, par une amie commune [il] a rencontré l’équipe de Lux Editeur ». Il se souvient « [avoir] pris énormément de plaisir à ce moment-là à défendre des livres dans un esprit critique ». Peu à peu, il a alors collaboré avec d’autres éditeurs « qui avaient ou montaient des maisons d’édition similaires, (…) comme les éditions du Détour, le Passager Clandestin, la Fabrique ou les éditions Anamosa ».



« Le principal intérêt à défendre des sciences humaines (…) [à échanger] avec des journalistes qui s’occupent des idées, précise-t-il, c’est qu’on a un travail sur le long terme. Quand on défend un roman, en général, si on n’a pas de presse le premier mois, c’est très mal parti et au bout de trois ou quatre mois c’est difficile d’avoir des articles sur un livre. (…) Modestement, la ligne qu’il donne à [son] travail, est de penser le monde tel qu’il est, en n’essayant pas forcément d’apporter des réponses, mais en posant des questions qui font avancer les choses. »



Antoine est aussi très attaché à l’édition indépendante, qu’il décrit comme « une microfinance, une microéconomie [au fonctionnement] artisanal. Cela l’invite à “[être] en lien constant avec les maisons d’édition avec lesquelles il travaille.”. Ensemble, ils partagent le même “rapport au monde” (…). [Et puis il a] des priorités en tant qu’indépendant que les éditeurs et les éditrices indépendants ont aussi ».



Quels sont les contours du métier d’Antoine ? Diffèrent-ils de ceux d’un-e attaché-e de presse en littérature, BD, livres jeunesse ou illustrés ? Pourquoi cet intérêt pour les sciences humaines ? Et plus globalement, qu’est-ce que cela implique d’être attaché-e de presse aujourd’hui dans l’édition ? Autant de questions auxquelles Antoine répond dans cet épisode.

crédit photo : Tim Marshall/ Unsplash