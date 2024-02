Marre d'attendre Game of Thrones ? Essayez Three Dark Crowns...

Explorer toute l’ambiguïté de la morale, puiser dans les ressources de la violence pour dénoncer les dérives du pouvoir et des luttes qui en découlent, on croirait le début d’un pitch de Game of Thrones. Dans Three Dark Crowns, la magie n’est pas non plus une source d’émerveillement : elle recèle un potentiel terrifiant, quand elle sert les rites ancestraux de l’île de Fennbrin.

Ici, à chaque génération, naissent des triplées reines — chacune possédant son propre type de magie. À l’âge de seize ans, ces sœurs doivent se battre à mort pour le trône, une tradition brutale qui sert de toile de fond à une histoire riche en retournements et en luttes de pouvoir.

Kendare Blake a construit un monde articulé autour de personnages féminins exclusivement, qui n’évoluent pas dans un manichéisme trop simplet : par leurs nuances de gris, les trois sœurs sortent des cadres stéréotypés où les enfermeraient leurs facultés — l’empoisonneuse, l’élémentaliste, et la naturaliste.

Si la Dark Fantasy explore ainsi les zones d’ombre de l’âme humaine, la romancière américaine originaire de Corée du Sud s’est lancée dans un récit de brutalité et de conflit. Sacrifice, pertes et dilemmes moraux : autant d’obstacles qui poussent les protagonistes — et les lecteurs avec elles — à s’interroger sur le prix du pouvoir et de la destinée.

Ce 22 février sortira un nouvel opus, un prequel qui revient sur l’histoire de Fennbrin :

Avant de se retrouver prises dans une lutte mortelle pour le pouvoir, les jeunes reines : Mirabella, Arsinoé, et Katharine ont partagé des moments de complicité. Autrefois unies comme trois sœurs isolées dans une vallée, découvrez une perspective inédite sur la période durant laquelle les triplées reines coexistaient harmonieusement après leur naissance, un temps où elles s'entraidaient et s'aimaient mutuellement. De leur naissance à leur inévitable séparation, voici l'épopée de ces trois sœurs... avant que leur vie ne devienne un enjeu ! Quant à la reine oracle, le règne mémorable de l'ultime souveraine oracle fut teinté de terreur et d'effusion de sang. Paranoïaque, impitoyable et irrémédiablement fol le, la suspicion constante d'Elsabet a conduit au carnage absurde de trois familles entières d'innocents. C'est du moins la version des faits qui a traversé les âges sans être contestée. Mais quelle est la véritable histoire ?

EXTRAIT – Three Dark Crowns : Queens of Fennbirn, de Kendare Blake

Libraire depuis plusieurs années, et férue de littératures de l'Imaginaire, Morgane revient avec nous sur la saga de la romancière américaine. D'autant que sort en format poche le premier tome de Three Dark Crowns, dans la nouvelle collection Majik de Leha.

Une série qui l'a emballée dès le premier volume, et qu'elle nous raconte avec enthousiasme, à l'occasion de notre nouveau podcast : influences, écriture, intrigues, personnages... tout est passé en revue, avec une recommandation : « Lisez Kendare Blake ! »

Crédits photo : Morgane, de la librairie Dialogues à Brest