Le rôle des bibliothèques départementales c’est de développer l’offre de lecture

On connaît davantage les bibliothèques municipales. Pourtant, et il en était question dans le premier épisode de cette série, le rôle des bibliothèques départementales est essentiel sur des territoires moins desservis en grosses bibliothèques. D’ailleurs, la loi Robert de décembre 2020, en inscrivant pour la première fois les bibliothèques dans le code du patrimoine, vient réaffirmer la nécessité des bibliothèques départementale en interdisant leur fermeture, comme on a pu l’observer dans les Yvelines en 2016.

Rappelons également que beaucoup de bibliothécaires sont bénévoles en France aujourd’hui puisque d’après le rapport de mission Orsenna Voyage au pays des bibliothèques publié en 2020, 78 % des bibliothèques dans les communes de moins de 5 000 habitants ont des bénévoles.

Mathilde Vergnaud-Chevalard commence par une rapide mise en contexte : « Le rôle des bibliothèques départementales, à l’échelle d’un département, c’est de développer l’offre de lecture publique à destination de l’ensemble des habitants du territoire. Et donc ça passe en particulier par l’aide aux bibliothèques municipales et intercommunales (…). Historiquement les bibliothèques centrales de prêt (…) dépendaient du ministère de la Culture. [Elles] étaient missionnées pour amener le livre dans les campagnes, donc là où il n’y avait pas de bibliothèques. Depuis, de nombreuses bibliothèques ont émergé, souvent à l’initiative de bénévoles, parfois à l’initiative de la municipalité. »

Ce n’est pas tant une histoire de nombre que de taille. « La bibliothèque départementale accompagne un réseau de bibliothèques. [Ce n’est] pas forcément un territoire où il y a moins de bibliothèques. Par contre, ce sont des bibliothèques souvent nettement plus petites que ce que l’on peut connaître dans des zones plus urbaines et un certain nombre de bibliothèques [ont encore un] fonctionnement associatif. Dans l’Ain par exemple, sur près de 400 communes, il y a en fait un peu plus de 220 bibliothèques qui sont dans notre réseau. »



Ensuite, les bibliothèques départementales ont pour « mission de servir l’intérêt général. Notre rôle, précise-t-elle, c’est de garantir un service de proximité et d’avoir une logique d’égalité d’accès pour les habitants ».



Mais comment assurer cette fonction ? Comment les bibliothèques départementales interagissent-elles avec les bibliothèques de leur réseau ? Quel est le périmètre de chacune ? Qu’est-ce qui distingue une bibliothèque d’agglomération d’une bibliothèque départementale ? Autant de questions auxquelles cet épisode apporte des réponses !

crédits photo : médiathèque municipale de Villars-les-Dombes