Agnès Martin-Lugand : “Oui, l'humain est extraordinaire.

Dans son dernier livre, L’homme des mille détours, elle explore de nombreux aspects de la famille, cette première cellule sociale — depuis la construction de l’enfance, jusqu’à la place dans la fratrie. Ce microcosme est au cœur de toutes les théories psychanalytiques, mais aucun de ses livres ne relève de l’illustration de ces réflexions. C’est d’ailleurs en Terminale que la révélation se fit : « Quand on aborde un tout petit peu Freud à ce moment-là, je me suis dit : “Tiens, il y a certainement quelque chose, là”. »

Son parcours universitaire l’amène logiquement en fac de psycho et la décision de devenir psychologique clinicienne, en partant vers la pathoclinique. Et l’écriture vint conjointement : « Mon premier mémoire de maîtrise a été fondateur à ce niveau-là. Et l’exploit a été réitéré l’année suivante pour le DESS. Le premier, il s’est écrit dans la douleur et pourtant j’y ai découvert le plaisir de l’écriture. »

Une rédaction universitaire, certes, « mais d’une certaine manière, c’est la première histoire que j’ai écrite ». Sa thématique ? « J’avais envie de réfléchir à la figure du héros pour l’enfant. De là, ma lecture de Bettelheim et des Contes de fées. »

Son maître de mémoire lui suggère cependant d’aller bien au-delà. « C’est-à-dire qu’il fallait remonter encore plus le temps, donc repartir autour de la horde primitive de totems et tabous des religions monothéistes et de réfléchir en fait sur la figure du héros et la figure du grand homme. »

En découle le questionnement sur le pouvoir de l’écrivain, la mise en scène des mots, par laquelle les lecteurs s’identifient, parce que celui ou celle qui écrit projette finalement un héros de son enfance. Autant de remarques qu’elle avait déjà posées dans son mémoire… « Je trouve ça assez drôle de l’avoir relu vingt ans plus tard et… oui, d’assumer encore plus le fait de dire que, d’une certaine manière, c’est mon premier roman. »

Aujourd’hui, elle revendique que tous ses personnages l’ont fait « cheminer personnellement par rapport à mes propres problématiques ». Des figures qui l’habitent, dans un jeu de miroir, et « m’ont permis de prendre conscience de ma part obscure ».

Jusqu’à perdre leur contrôle. « À un moment, je n’ai plus l’impression que c’est moi qui pense, mais que c’est eux que je suis : la passeuse de leur histoire, de ce qu’ils pensent et vivent, et ressentent. De leur évolution psychique. » Cette capacité d'être seul dont le psychanalyste Donald Winnicott assurait qu’elle doit être appréhendée, pour mieux vivre avec soi, se métamorphose. « Mes personnages m’ont faite. »

Son côté psy intervient « énormément dans mon écriture, ce n’est ni travaillé ni recherché. Je n’illustre pas des théories psychanalytiques en me disant que je vais travailler sur la forclusion du nom du père. En réalité, mes personnages s’imposent à moi, avec ce qu’ils sont à l’instant T. Après… Je me laisse emporter ».

Et de reconnaître : « Je ne peux pas me refaire : j’ai grandi un certain nombre d’années dans cet univers et il fait partie de moi, même si je ne lis plus de psychanalyse, cela fait partie de ma manière de réfléchir. Même inconsciemment. Et surtout inconsciemment, je dirais. »

Probablement parce que la psyché humaine, « j’aime à plonger dedans, la décortiquer. Il n’y a que des personnages abîmés qui se présentent à moi. Il y a des choses très profondes et des blessures qui ne sont pas guérissables, qui sont cicatrisables, mais pas guérissables. Et j’aime me perdre dans la psyché de mes personnages ».

Un entretien rare, sur le fil de la littérature, où nous repassons avec la romancière 10 années d’écriture et de relations, complexes, intimes, profondes avec ces êtres qui font ses livres. « Ce qui est fantastique, c'est que je vis d'autres vies que la mienne en écrivant des histoires. »

