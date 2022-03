Les bibliothèques au sein de l'industrie du livre : quelles relations ?

Il y a la BNF, les bibliothèques publiques et les bibliothèques d’enseignement. Au sein des bibliothèques publiques, on distingue la BPI — la Bibliothèque Publique d’Information — mais aussi toutes les bibliothèques municipales, intercommunales, ainsi que l’ensemble des bibliothèques départementales. Globalement, comment les bibliothèques permettent-elles de pérenniser les livres ? Comment s’intègrent-elles dans l’industrie du livre ? Pour répondre à ces questions, le podcast Dlivrable vous propose une série d’épisodes consacrée aux bibliothèques.

Dans le premier épisode, Juliette Quarini prend la parole ; elle est directrice adjointe à la médiathèque Michel Crépeau à la Rochelle.

Juliette nous fait entrer dans les coulisses de cet endroit immense de « presque 8000 m², [dont près de] 4500 m² à destination du public, [faisant travailler] 67 personnes, proposant un bibliobus d’agglomération [pour parcourir] les communes de l’agglomération qui ne disposent pas de bibliothèque (…) ou encore les quartiers de La Rochelle non desservis en bibliothèques. C’est aussi une bibliothèque municipale classée, avec des fonds patrimoniaux, une artothèque [de] plus de 2 000 estampes et photographies. Cette médiathèque [propose par ailleurs] près 400 animations par an, du prêt d’instruments, une offre de collections et de lecture publique très importante (…) renouvelée régulièrement ».



Pour comprendre un peu mieux l’écosystème dans lequel s’inscrit la médiathèque Michel Crépeau, Juliette dresse ensuite un panorama des différentes typologies de bibliothèques, explique leur rôle respectif et leurs interactions.



Elle retrace également le cycle de vie du livre à la médiathèque Michel Crépeau, de son acquisition à son retrait des rayons — ce qu’on appelle le "désherbage".

« On n’a pas des murs extensibles, nous explique-t-elle. Il faut imaginer qu’on achète plus de 10 000 documents par an.Donc pour pouvoir renouveler [les ouvrages], il faut qu’on en enlève (…). On peut toujours, pendant quelques années, se voiler la face et ne pas désherber mais on sera rattrapé au bout d’un moment, il faudra faire un énorme désherbage. Ensuite, pour que les collections restent attractives et pour qu’elles soient aussi lisibles pour le public, il faut désherber régulièrement parce que si on a trop d’ouvrages et notamment trop d’ouvrages anciens, les nouveautés sont un peu perdues. »



Enfin, Juliette présente le fonctionnement d’une bibliothèque qui achète ses livres par appels d’offres, ce que cela implique pour les acteurs du livre et les collectivités.

crédits photo illustration : Bibliothèque Canopée Paris - ActuaLitté, CC BY SA 2.0