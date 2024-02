Kamel Daoud : un exil forcé en France, mais libérateur

Tout le monde a son Friedrich Nietzsche : celui de Guy Boley est éclairé par la famille du philosophe allemand : une mère, grand amour de sa vie, et un père et un frère qui décèdent quand il est jeune, resserrant les liens avec sa sœur, Elisabeth. Cette dernière s'occupera de son génie de frère, qui souffrira de maux physiques importants toute son existence. Avec le temps, des divergences naissent, notamment à cause des nouvelles opinions nationalistes et antisémites de Lisbeth, inspirées par son mari...