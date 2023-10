Paris à la fin du XIXe siècle : ses bistrots, ses poètes, ses mystères

Voilà quelque temps, le journaliste Laurent-Frédéric Bollée et le dessinateur Jean Dytar s’intéressent à l’un des manuscrits les plus mystérieux de la littérature française : Les Illuminations. Attribué à Arthur Rimbaud, ce recueil a fait l’objet de nombreuses études, établissant que Paul Verlaine et Germain Nouveau avaient pris part sinon à l’écriture, du moins à la composition. Et peut-être plus encore.

« J’avais en tête d’essayer de mettre en scène Arthur Rimbaud depuis quelques années parce que — je n’apprends rien à personne — le mystère autour de son destin littéraire continue de fasciner », assure Laurent-Frédéric Bollée.

« Un poète si précoce, si génial, et puis qui soudain, même pas 20 ans, manifestement arrête d’écrire et s’enfuit en Afrique, expédiant des lettres parfois banales à sa famille… Je ne suis certainement pas le premier à me demander ce qu’il s’est passé. »

La première approche se centrait d’ailleurs bien plus sur Arthur et son monde de poète, renchérit Jean Dytar. Qui découvre Germain Nouveau en approfondissant ces sujets et finit par lancer une soirée de challenge à son camarade de jeu. « J’avais identifié que, dans ce trio de personnages, ni Verlaine, ni Rimbaud, ni Nouveau n’avaient partagé de temps ensemble : ils se sont tous les trois connus, les uns et les autres, alternativement. »

La bande dessinée commence alors à prendre forme pour répondre à cette question : pendant que deux vivaient quelque chose, que faisait le troisième au même moment ?

Une narration triple en découle, par laquelle on suit chacun, trois histoires racontées à travers des couleurs qui proposent une autre lecture encore, purement graphique. Et à l’arrivée, un ouvrage exceptionnel, où la fiction et le réel se disputent une aventure humaine aujourd’hui encore des plus fascinantes…

Illustrations : Les Illuminés © Laurent-Frédéric Bollée, Jean Dytar / Delcourt