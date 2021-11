Avant la publication de son livre, la signature du contrat d'édition...

Magaly Lhotel est avocate spécialisée en propriété intellectuelle. À ses côtés, on trouve Valérie Miguel Kraak, Valentin Vauchelles et Katia Kaloun. Quatre voix pour répondre à des questions importantes sur la naissance et la consolidation du couple auteur-éditeur. Concrètement, comment le contrat éditorial lie-t-il auteurs et éditeurs ? À quoi être attentif ? Quelle attitude adopter pour une collaboration éditoriale optimale ?



Valérie Kraak est agent littéraire, Katia Kaloun éditrice et Valentin Vauchelles cofondateur d’une solution facilitant les rendez-vous auteurs-éditeurs. Un grand absent ? L’auteur ! Et pour cause. Les invités du jour prolongent une réflexion amorcée dans l’épisode 0 de cette série, où 6 auteurs évoquaient leur premier contrat d’édition : Benoît Peeters, Dima Abdallah, Émilienne Malfatto, Thomas Gunzig, Gilles Marchand et Mariette Navarro.



Toutes ces visions, loin de s’opposer, se complètent ; elles présentent les intérêts divergents des auteurs et éditeurs, disposant souvent de connaissances variées, confrontés généralement à une réalité différente, mais partageant un même objectif : conduire un texte vers le maximum de lecteurs.



Katia Kaloun, directrice littéraire pour la maison d’édition Frison-Roche Belle-Lettres, décrit la manière dont elle s’emploie à instaurer une relation de confiance avec les auteurs et comment chacun trouve sa place.



Valérie Miguel Kraak, agent littéraire, précise la nature de son intervention dans la relation auteur éditeur et ce qui peut amener un auteur, une autrice, à changer de maison d’édition, à la solliciter ou à lui préférer un avocat.



Valentin Vauchelles, cofondateur d’Édith & Nous, évoque le nouveau modèle qu’il essaie d’inventer pour que les auteurs présentent au mieux leurs textes et que les éditeurs accèdent une production filtrée des manuscrits.



Magaly Lhotel, avocate au barreau de Paris, détaille les points clés à interroger dans un contrat, que l’on soit auteur ou éditeur. Elle évoque aussi les conflits d’intérêts possibles en tant qu’avocat et la distinction entre le métier d’avocat et d’agent. Ne cherchez pas de réponses toutes faites, l’ensemble de ces voix s’accordent sur un mot : le sur-mesure.



Cet épisode vous est proposé en partenariat avec ActuaLitté et Édith & Nous et s’inscrit dans une série consacrée à la relation auteur-éditeur.

DOSSIER - Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodes