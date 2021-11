Décomplexer essais et sciences humaines, “pas forcément des lectures rébarbatives

Dans l’épisode 38 du podcast Dlivrable, Chloé revient sur l’aventure Anamosa, la maison d’édition spécialisée en non-fiction qu’elle a créée en 2016, pour interroger le monde contemporain, loin des doctrines et de l’immédiateté du discours.



Créer Anamosa, c’était « une manière d’entamer une nouvelle époque de vie. Quand Autrement a été racheté et intégré dans un groupe, [Chloé s’y retrouvait] un peu moins ». Elle a alors eu envie « de faire entendre [sa] voix à travers les auteurs et les autrices [qu’elle avait] envie de défendre. C’était aussi une envie de faire par soi-même et de prendre place dans la cité, un projet d’indépendance. (…) On arrive avec ce qu’on est, on essaie de se faire une place, de se différencier. »



Très rapidement, la maison s’est construite tel un trimaran autour de livres et de deux revues, Sensibilité — un semestriel de sciences sociales et d’histoire critique — et Delta T, une revue sur la musique en construction. Chloé est « très attachée à la forme du collectif, sans doute un héritage lointain d’Autrement, [qui était] au départ une revue (…) [avec] une structure très horizontale et très collective. (…) Les revues permettent d’expérimenter des choses, de s’essayer à d’autres formes d’écriture, plus expérimentales. »



Anamosa vise l’équilibre entre la justesse scientifique et l’ouverture au plus grand nombre. Chloé ne souhaite pas placer ses ouvrages « en position de surplomb. Aussi [elle mène, avec ses auteurs et autrices], un travail sur la forme, pour décomplexer l’approche des essais et faire [par exemple] comprendre par une couverture qu’un essai ou un livre de sciences humaines ne sont pas forcément des lectures rébarbatives ».



Concrètement, comment les ouvrages Anamosa participent-ils du laboratoire de création en sciences humaines et sociales ? Qui sont les auteurs et les autrices qui participent à ce mouvement ? Comment se met en place le travail d’édition et de diffusion des sciences humaines et sociales aujourd’hui ? Chloé répond dans cet épisode.

