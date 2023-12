Ah, la magie de Noël, temple de la consommation abrutie

L'Humeur de Morris est une chronique satirique, proposée par ActuaLitté. Car en chaque grand homme, y'a un Monsieur Morris qui sommeille, sans forcément prendre part aux animations de Noël en librairie… Quel dommage !

ActuaLitté : Monsieur Morris, Laissez-moi deviner : Costume rouge et blanc, bonnet et barbe blanche… Vous m’apportez un cadeau ?

Monsieur Morris : Nan, c’est pour les gamins et rien que pour les enfants sages. Toi, tu as passé la date de péremption.

Tu vois, là, je m’entraîne... Passque j’ai un copain libraire qui a besoin d’aide pour sa boutique. Et comme il est un peu court niveau trésorerie, il me paye en marque-pages. Il m’a dit : « Tu te déguises, je t’installe en tête de gondole, rayon jeunesse et tu dispenses la magie de Noël. »

Tous les jours, entre 5 et 7, dimanches compris. Sourire aux enfants, complimenter les mères. Et supporter les jérémiades, en lâchant un « Hô, hô, hô, hô, hô ! » convenu...

ActuaLitté : Tant que vous ne leur racontez pas l’histoire de Saint Nicolas et des enfants découpés…

Monsieur Morris : J’y avais pensé. Mais avec cette génération de décérébrés, qui chiale devant la Reine des neiges, je me suis ravisé : j’ai opté pour le suicide de Pinocchio : ça sentait plus le sapin.

Je t’avoue que je redoute les samedis et la photo avec les clients qui ont dans les mains le Femina, le Renaudot et le Goncourt — la Sainte Trinité a bien changé. Mais… dis-moi : tu me trouves comment ? Le costume, ça me va bien, non ? Hô, hô, hô, hô, hô !

ActuaLitté : Eh bien…

Monsieur Morris : Allez, gamiiiin !!! On se dit tout, non ? T’as vu : j’ai cousu des guirlandes sur les manches et plutôt qu’un renne, j’ai mis la maman de Bambi, après le passage des chasseurs.

ActuaLitté : Et un logo Coca-Cola pour la pédagogie, j’imagine.

Monsieur Morris : Ah non ! Faudrait pas non plus laisser croire n’importe quoi. Y’a pas de raisons d’aider ces sodas dégueulasses à profiter encore de la manne commerciale. Parce que Noël, pour les livres, c’est quand même le moment de la dernière chance de l’année pour en vendre.

Le livre, c’est le cadeau idéal pour l’ego de tout le monde : celui qui l’offre a l’air plus intelligent et celui qui le reçoit en sortira peut-être moins con. Du coup, coup double ! Hô, hô, hô, hô, hô !

Et dans le pire des cas, ça se revend illico sur internet ! Faut avoir le sens de l’opportunisme commercial, crénom !

ActuaLitté : Attention, vous mettez de la fausse neige partout dans le studio en vous agitant…

Monsieur Morris : Du calme ! Fais comme moi : plus je vieillis, plus je ressens le respect des traditions.

Tu vois, faire la sorcière pour Halloween, j’aurais dit non. La citrouille, c’est pas ma came : je préfère le vin chaud. Mais la magie de Noël, le temple de la consommation abrutie par l’obligation d’offrir, ça oui ! Des guirlandes et des boules partout, du plastique à foison... qu’on retrouvera rapidement dans l’océan, bouffé par les tortues ou les dauphins. Hô, hô, hô, hô, hô ! C’est pas beau, ça ?

ActuaLitté : C’est surtout la période où les familles se réunissent : on mange, on…

Monsieur Morris : C’est ça : on s’empiffre et on s’arsouille, en espérant que les effluves passent rapidement pour vite remettre ça !

Et le bonheur des éditeurs, ce sont les livres de recettes publiés juste avant, pour remplir les assiettes ! Ensuite, à partir de janvier, on aligne les manuels minceur pour évacuer les kilos pris durant les fêtes. Brillantissime ! D’autant que se profilent la galette des Rois mages et la Chandeleur : du gras et du sucre : le bonheur en vue pour les promoteurs de régimes détox !

Et le tout jusqu’aux approches de la Saint Valentin avec les guides des restaurants où emmener son ou sa dulcinée. Génial : mé-tho-dique et im-pla-ca-ble ! Après, advienne que pourra.

ActuaLitté : Oui, eh bien l’édition est une industrie culturelle qui doit fonctionner… mais la littérature…

Monsieur Morris : Mais pourquoi tu la ramènes avec ta littérature ! Hô, hô, hô, hô, hô ! Je te parle de vendre des livres, d’écouler des stocks, parce que tout le monde n’a que ça en tête. Et vu l’année qu’on vient de passer, faut remonter la pente : t’as vu les résultats ? Le chiffre d’affaires se maintient, certes, mais les volumes dégringolent…

Heureusement qu’il y a eu un Astérix pour cacher la misère : un coup de potion magique, et les médias n’y auront vu que du feu…

D’ailleurs, je t’ai apporté une liste de bouquins à expédier sans embûche directement dans ta cheminée si t’es en manque de petit bois... En revanche, je ne saurais que te conseiller la lecture de la nouvelle de Truman Capote, Un Noël ! Une quarantaine de page. Tu verras, tu vas y arriver !

ActuaLitté ! Mais pourquoi accepter ce job de Père Noël, si tout cela vous sort par les yeux ?

Monsieur Morris : Je reste un grand humaniste et un fervent pédagogue. Ou l’inverse. Rien ne vaut le regard émerveillé d’un enfant te demandant si le dragon ou la licorne de son livre existent vraiment. C’est l’occasion parfaite de lui apprendre, assez tôt dans la vie, que la déception fait partie intégrante de l’existence. Une leçon inestimable, vraiment. Hô, hô, hô, hô, hô !

Et c’est probablement le seul job où être assis sur un trône en feignant la jovialité est non seulement accepté, mais encouragé.

ActuaLitté : Et donc vous, en homme de conviction comme vous l’êtes, vous avez garé vos rennes et votre traineau en bas de la rue ?

Monsieur Morris : Foin de tes flagorneries, petit ! Tu veux que je te dise ? Dans le fond, je ne hais pas Noël : je ne hais que les gens qui acceptent de participer à cette grande mascarade.

La petite souris, le lapin de Pâques, c’est de la roupie de sansonnet ! Le Barbu, c’est un degré d’asservissement aux lois de la consommation autrement insidieux. Et tous les parents sont complices.

Alors quand ils débarqueront avec leur progéniture pour la photo-souvenir, je leur glisserai tout bas : « Soyez fiers : vous leur avez inculqué le consumérisme et le mensonge. Je vous souhaite que leur thérapie soit longue et douloureuse » Hô, hô, hô, hô, hô ! Tu vois, la magie de Noël en librairie, je ne dirais pas que c’est un échec : ça n’a pas marché !

ActuaLitté : Paix sur Terre aux hommes de bonne volonté, Monsieur Morris. On ne comptera donc pas sur vous…

Monsieur Morris : Bon, s’il y a du bon foie gras des Landes et un petit Muscat de Saint Jean de Minervois, je veux bien faire un effort, hein !...

Crédits illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0