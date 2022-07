Oklahoma : les bibliothécaires sommés de ne plus évoquer l'avortement

La révocation de l’arrêt Roe vs Wade, garant du droit d'accès à l'avortement depuis 1973 sur l'ensemble du territoire américain, aura de terribles conséquences dans plusieurs États : l'Oklahoma, au centre sud du pays, est ainsi devenu le premier des États-Unis à interdire l'avortement, purement et simplement, sauf dans le cas d'une urgence vitale pour la même ou d'une grossesse résultant d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'un acte d'inceste reconnu comme tel par les autorités.

Le gouverneur Kevin Stitt, opposé à l'avortement, fervent défenseur de la peine de mort et pourfendeur de l'assurance maladie, avait signé un décret interdisant l'avortement dès le mois de mai, anticipant la décision de la Cour suprême du 24 juin dernier.

La décision de la Cour suprême découle directement du passage de Donald Trump à la Maison-Blanche, puisqu'il a nommé, au cours de son mandat, trois des neuf juges réunis au sein de ce sommet du pouvoir judiciaire américain. L'institution penche ainsi clairement du côté conservateur, comme l'ont démontré plusieurs décisions récentes : la révocation du droit à l'avortement, mais aussi la limitation des contraintes écologiques ou encore de la régulation du port d'arme.

Stitt, membre du Parti républicain, a été élu gouverneur de l'Oklahoma en novembre 2018, a pris ses fonctions quelques mois plus tard. On ne s'étonnera pas de trouver l'Oklahoma parmi les États où la censure des livres des bibliothèques se pratique avec le plus de ferveur : depuis plus d'un an, les bibliothécaires voient leurs collections amputées de titres qualifiés d'« obscènes » ou d'« insultants » par des citoyens ou des responsables politiques. Il s'agit le plus souvent d'ouvrages dénonçant ou évoquant des actes homophobes, racistes ou sexistes...

« C'est très dystopique »

Le contrôle sur la vie privée des citoyens et leur accès à l'information se renforce un peu plus après la révélation d'un mémo adressé aux bibliothécaires du réseau du Comté d'Oklahoma, qui compte 19 établissements. Vice révèle le contenu de ce message envoyé ce jeudi 21 juillet au matin : « Le personnel de la bibliothèque doit éviter l'usage du terme “avortement” et ne doivent pas assister les usagers dans les recherches sur le sujet, sur les ordinateurs de l'établissement comme sur leurs propres appareils. »

D'une manière assez vicieuse, le message précise que « des personnes pourraient venir au sein de l'établissement pour inciter le personnel à s'exprimer sur le sujet de l'avortement, pour ensuite signaler ces comportements ». Big Brother n'est pas loin...

Le mail interne rappelle les risques encourus en cas d'aide apportée pour l'accès à l'avortement : 10.000 $ d'amende, assortis d'une peine de prison et d'un licenciement en bonne et due forme.

« C'est très dystopique », a commenté, laconiquement, un membre du personnel des bibliothèques de l'Oklahoma — resté anonyme, bien entendu. « C'est dystopique de ne pas pouvoir poser de questions. Je veux dire, vous pouvez poser des questions, mais on ne peut pas vous répondre. »

La substance du mémo aurait été définie au cours d'une réunion de la Commission du réseau du Comté d'Oklahoma, le 14 juillet dernier, laquelle compte 27 membres. Parmi eux, un seul est titulaire d'un diplôme en sciences de l'information et des bibliothèques, ce qui égratigne un peu plus la légitimité des ordres donnés. Les ordres seraient également motivés par des considérations d'ordre juridique, afin d'éviter des attaques en justice au réseau de bibliothèques.

Bien qu'inquiets, les bibliothécaires ont bien l'intention de remplir leur mission d'information. « L'accès à l'information dans une bibliothèque est un droit protégé par le Premier Amendement et l'Association des bibliothèques américaines défendra ce droit, aux côtés des bibliothèques, des bibliothécaires et des usagers, et sera solidaire des bibliothécaires dont les postes sont menacés à cause de leur engagement pour les droits des usagers », a souligné Deborah Caldwell-Stone, directrice de l'association, auprès de Vice.

Photographie : Manifestation devant la Cour suprême des États-Unis, le 24 juin 2022 (Ted Eytan, CC BY-SA 2.0)