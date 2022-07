Droit à l'avortement : “Je vous avais prévenus”, commente Atwood

Le vendredi 24 juin, la Cour suprême annonçait la révocation de l’arrêt Roe vs Wade, garant du droit d'accès à l'avortement depuis 1973 sur l'ensemble du territoire. Désormais, chaque État peut mettre en place sa propre législation sur le sujet, imposant certaines conditions aux femmes. Or, dans un pays où le président prête serment sur la Bible, le sujet reste particulièrement sensible, et la moitié des 50 États pourrait interdire purement et simplement l'accès à l'avortement.

Un gigantesque bond en arrière pour le pays, donc, avec une partie des habitants qui craint une multiplication des avortements clandestins, mettant en danger la vie des femmes. Et déplore également l'immixtion du pouvoir politique dans la vie privée et intime des citoyennes.

La décision de la Cour suprême découle directement du passage de Donald Trump à la Maison-Blanche, puisqu'il avait nommé, au cours de son mandat, trois des neuf juges réunis au sein de ce sommet du pouvoir judiciaire américain. L'institution penche ainsi clairement du côté conservateur, comme l'ont démontré plusieurs décisions récentes : la révocation du droit à l'avortement, mais aussi la limitation des contraintes écologiques ou encore de la régulation du port d'arme.

Atwood, désabusée

Dès l'annonce de la Cour suprême du 24 juin dernier, tous les regards s'étaient tournés vers Margaret Atwood. L'autrice canadienne a signé en 1985 La servante écarlate, une dystopie dans laquelle les femmes sont dépourvues de droit, en particulier sur leur propre corps, et mises au service des hommes. Figure de la lutte pour les droits des femmes, Margaret Atwood s'était inquiétée, dernièrement, des déclarations d'intention de Donald Trump et du développement de la pensée réactionnaire aux États-Unis.

Ce 10 juillet, Atwood a bu à l'amer calice de sa clairvoyance, dans une tasse où se lit la phrase « Je vous avais prévenus »...

Loin de savourer le moment, Margaret Atwood contemple une réalité qui se rapproche un peu plus de sa fiction : La servante écarlate, adaptée en série avec Elisabeth Moss dans le rôle titre, avait inspiré de nombreuses manifestations contre les attaques envers les droits des femmes. En 2018, des « servantes écarlates » manifestaient même, en costume, alors que Brett Kavanaugh venait de rejoindre... la Cour suprême.

Mobilisation d'auteurs et d'éditeur

De nombreux auteurs et autrices ont manifesté leur déception, leur colère et leurs craintes à l'annonce de la décision de la Cour suprême. Au moment de stupeur a succédé la mobilisation : une vingtaine d'écrivains a ainsi organisé une vente aux enchères en ligne afin de réunir des fonds.

Ces derniers seront versés au Réseau national de financement des avortements, et en particulier à son fonds spécial pour les territoires les plus fragiles en matière d'application du droit à l'avortement, dans le sud du pays et dans la région du Midwest. L'organisation aidera également les cliniques indépendantes, « qui réalisent 2/3 des avortements aux États-Unis », mais sont financièrement plus précaires.

Parmi les autres actions de sensibilisation, signalons la démarche de l'éditeur Macmillan, qui a publié une version audio de la décision de la Cour suprême des États-Unis sur le droit à l'avortement. Le projet éditorial remonte au mois de mai dernier, lorsque des documents sur le projet de révocation de la Cour suprême avaient fuité dans la presse : « Nous savions que nous devions agir vite », souligne Michelle Altman, chargée du développement de contenus pour Macmillan Audio, auprès de Publishers Weekly.

Aux opinions des juges s'ajoutent bien entendu des explications juridiques ainsi que des commentaires, ainsi qu'une introduction de Faye Wattleton, ancienne présidente du Planning familial américain.

Photographie : « Mon utérus ne vous regarde pas », manifestation du 24 juin 2022 devant la Cour suprême des États-Unis (Ted Eytan, CC BY-SA 2.0)