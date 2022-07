Les leviers à actionner pour optimiser les résultats de sa librairie

Ouvrir un rayon de livres d'occasion

L'inflation générale des prix, couplée à la mise en place d'un tarif plancher des frais de port du livre, risque de pousser un certain nombre de lecteurs et lectrices vers le livre d'occasion. S'il représentait 7 % du marché total du livre, en valeur, en 2021 — un chiffre stable depuis 2018 —, 82 % des clients des librairies indépendantes déclarent qu'ils en achèteraient si leur librairie en proposait.

Certes, la crise sanitaire a éveillé quelques réflexes hygiénistes chez les lecteurs, les éloignant légèrement du livre d'occasion, mais cette offre semble clairement susciter l'intérêt des consommateurs.

Recruter les jeunes parents, fidéliser les ados

Les clients des librairies indépendantes sont généralement fidèles à leur enseigne de choix. Toutefois, deux catégories d'acheteurs de livres sont assez peu représentées au sein de la clientèle, les 30-39 ans et les 10-14 ans. Pour les premiers, la stratégie est simple : utiliser leurs enfants, pour lesquels ils effectuent des achats de livres en librairie, pour les alpaguer et les pousser à s'offrir des livres pour eux-mêmes.

Quant aux seconds, il faudra tout simplement développer le livre jeunesse, en visant cette tranche d'âge, ainsi que le parascolaire. D'après les projections de GfK, la librairie pourrait tirer plus de 100 millions € de chiffre d'affaires supplémentaires en travaillant ces deux publics...

Découvrir, encore et toujours

Les libraires indépendants ont une expertise que les autres vendeurs de livres ne peuvent qu'espérer toucher du doigt : ils sont les curieux, les découvreurs, et pas seulement pour le manga. Ainsi, les livres vendus à moins de 1000 exemplaires représentent 22 % du chiffre d'affaires du marché total du livre, en 2021, mais la librairie s'accapare 44 % des parts de marché sur ces mêmes ventes.

Autrement dit, il semble nécessaire d'accentuer la découverte : le client entrerait ainsi dans une librairie pour se laisser tenter, faire confiance aux conseils et aux coups de coeur des libraires. Travailler une offre atypique, faite de titres méconnus, voire confidentiels, pourrait donc être particulièrement valorisant.

Développer la vente en ligne...

37 % des clients des librairies indépendantes indiquent encore que leur enseigne n'a pas de site internet, quand 34 % n'ont aucune idée de l'existence ou non d'un service de vente à distance. S'il existe, ne pas hésiter à l'annoncer ; et s'il n'existe pas...

En l'absence d'une offre en ligne, les clients des librairies indépendantes ne semblent pas si infaillibles que cela : 47 % d'entre eux avouent acheter sur Amazon, et « fréquemment » en plus ! Si 44 % de ces traitres à la cause indiquent aussi réduire leur recours à la plateforme, il semble possible de les convaincre encore un peu plus d'abandonner la multinationale. Une communication sur l'empreinte écologique catastrophique du géant pourrait aider.

... mais faire venir en librairie

C'est là le grand paradoxe : il est nécessaire de travailler sa présence en ligne, mais aussi de faire venir les clients sur place, dans la librairie. Pourquoi ? 64 % des clients des librairies indépendantes indiquent réaliser d'autres achats lorsqu'ils viennent retirer une commande sur place, à la librairie. L'occasion de faire une pierre deux coups, en somme.

Notons par ailleurs que le budget moyen par acheteur, selon les circuits, reste le plus élevé en librairies (117 €, contre 65 € sur internet), mais que les visites dans les magasins de vente au détail ont tendance à être moins fréquentes : ne faites donc pas venir vos clients pour rien.

Choyer sa clientèle

Invités à noter leurs librairies indépendantes, les clients attribuent des notes dithyrambiques, saluant bien sûr l'accueil, l'expertise, les conseils, le lieu, les animations... Autant d'éléments qu'il faut donc entretenir. Mais un certain nombre de clients (56 % au total) estiment que leur libraire ne récompense pas assez ou pas du tout leur fidélité.

La création et la promotion d'une carte pourraient donc s'avérer utiles, avec un petit quelque chose à la fin. Oubliez toutefois la remise de 5 %, qui n'apparait indispensable que pour 27 % des clients. Un événement personnalisé ou un cadeau semble plus indiqué...

Photographie : illustration, Librairie Mollat à Bordeaux, ActuaLitté, CC BY SA 2.0