Quand l'administration pousse à violer la loi sur le prix des livres

La Direction de l’information légale et administrative édite le site Service public, « en partenariat avec les administrations nationales et locales ». Et depuis le 16 octobre 2020, ce service rattaché au Premier ministre propose une page concernant le « téléchargement légal de livres numériques ». (voir ici)

Le tout avec une série d’approximation qui fait sourire les juristes. Et justement, s’ennuyant ferme avant ses congés, l’un d’entre eux écrit à ActuaLitté, pour signaler la page que gère la DILA.

« Vous y découvrirez des recommandations surprenantes, venant d’un service de l’État, ainsi que des observations qui me font dresser les cheveux sur la tête », nous pointe le lecteur.

Première observation : « Il est possible de se procurer légalement des livres au format numérique (ou ebooks) sur internet. » Et monsieur de La Palice de s’en tordre de rire. Il n’a pas fini de s’esclaffer, le pauvre.

La DILA précise que les conditions « de partage et de revente sont différentes de celles des livres sur support papier. Il n’est généralement pas possible de partager ou de vendre à une autre personne ses livres numériques légalement achetés ». De fait, il n’est pas légal de revendre un livre numérique en France, et plus largement en Europe : la cour de justice de l’UE l’a interdit en décembre 2019 — sauf autorisation expresse de l’auteur. Pour le partage, on peut considérer que le cercle familial peut profiter d'un livre numérique acheté légalement par un de ses membres.

Or, pour les livres papier, la doctrine de l’épuisement des droits permet d’acheter un livre et de le revendre, en tant que nouveau propriétaire de l’objet. Une présentation d’autant plus incompréhensible que, plus bas, Service public note : « De plus, le partage ou la vente [d'un livre numérique] est puni jusqu’à 6 mois de prison et 30.000 € d’amende. » À en perdre son latin.

Mais le plus drôle reste à venir : dans le volet concernant le prix du livre numérique, Service Public note différentes choses. « Les livres numériques à l’unité sont soumis au prix unique des livres. » Jusque là, tout va bien. « Un même livre numérique doit donc être vendu au même prix (fixé par l’éditeur) par tous les sites français. » Toujours d'accord.

Mais gare à la chute : « Les sites peuvent toutefois accorder une réduction de 5 % maximum. » Là, le législateur a les bras qui lui en tombent. Cette affirmation contrevient totalement à la loi de 2011, laquelle ne concède aucun rabais sur le prix public par les revendeurs. Contrairement au prix unique du livre papier, qui lui, peut bénéficier d’une remise auprès des lecteurs de 5 %.

Encourager les sites de vente à pratiquer un 5 % de remise paraît des plus audacieux.

Cerise sur le gâteau venant de la Dila : « À noter : le prix appliqué pour un livre numérique peut être différent du prix appliqué au même livre en format papier. » À bon entendeur...

crédit photo : Manja Vitolic/Unsplash