Pour le livre, la crise du Covid “est plus que compensée

Rue du Faubourg Saint-Honoré, là où fut établi pendant un temps le Grand Musée du Parfum de Paris, se dresse un club ultramoderne : we are_. Il réunit grands patrons, entrepreneurs et artistes des industries culturelles et créatives, avec un cycle de conférences autour des présidentielles et de la culture. Mais paradoxe : face à LVMH, Ubisoft ou Gaumont, que pèse l'industrie du livre ?