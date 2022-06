Ramzi Khiroun, conseiller d'Arnaud Lagardère, quitte le groupe

Entré en 2007 au sein du groupe Lagardère, Ramzi Khiroun occupait les fonctions de conseiller spécial d'Arnaud Lagardère, de porte-parole du groupe et était membre de son comité exécutif.

« Son expertise en matière de gestion de crises, ses compétences en matière de droit et sa connaissance des médias ont permis à Monsieur Ramzi Khiroun de contribuer à la résolution des événements les plus décisifs de l’histoire du Groupe, notamment la cession de la participation du Groupe dans EADS, la stratégie de sortie du capital de Canal+, les négociations entre Lagardère Active et Google, l’affaire dite du délit d’initiés EADS », et même « la défense du Groupe face aux activistes », précise le communiqué du groupe Lagardère.

Ramzi Khiroun quitte ses fonctions le 30 juin 2022. « 15 ans comme conseiller spécial et porte-parole du groupe Lagardère. 15 ans où j’aurai beaucoup appris et tout donné. 15 ans pendant lesquels j’ai eu le privilège d’avoir le soutien et la confiance d’Arnaud Lagardère pour réussir ma mission avec fierté. 15 années d’actions au terme desquelles, grâce à lui, grâce à Pierre Leroy — le compagnon de tous les combats — et grâce à tous ses collaborateurs, le groupe Lagardère a retrouvé sa sérénité et assuré sa pérennité », commente le principal intéressé.

« Ramzi Khiroun a choisi de tourner la page Lagardère après plus de quinze années durant lesquelles il m’a assisté dans la gouvernance de la société. Je comprends qu’il souhaite relever d’autres challenges maintenant que le groupe Lagardère a trouvé la voie de l’apaisement actionnarial grâce à l’entrée amicale de Vivendi et de son OPA en cours. Je regrette le départ de Ramzi Khiroun et je lui souhaite la même réussite que celle qu’il a obtenue chez nous », déclare pour sa part Arnaud Lagardère.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0