La précarité des auteurs, situation “de plus en plus alarmante

Alors que l’Insee a annoncé une inflation de + 5,2% sur un an à la fin du mois de mai, la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse alerte sur la dégradation des conditions de vie des auteurs et des autrices, tandis que les effets de la pandémie se font encore sentir et que la crise du papier impacte fortement les coûts de production. Nous appelons tous les acteurs et actrices de la chaîne du livre à se mobiliser pour que les auteurs et autrices, premiers maillons sur lesquels reposent tout une industrie, ne soient pas les premiers à absorber les effets de la crise qui s’annonce.

Déjà, avant la pandémie, le rapport Racine mettait en avant la lente dégradation des conditions d’existence des créateurs et créatrices. Les résultats provisoires d’une étude du CNL sur la filière jeunesse (jamais publiée) montrent par exemple qu’en 2019, le revenu moyen d’un auteur ou d'une autrice jeunesse de moins de 40 ans était de 15 800 euros nets par an. Des revenus composites, puisque ces professionnels sont généralement obligés de combiner plusieurs activités pour survivre. Trois ans plus tard, comme on peut s’y attendre, la situation ne s’est guère améliorée.

Les auteurs et autrices jeunesse sont profondément attachés aux nombreux acteurs et actrices qui font vivre le livre et la lecture partout sur nos territoires. Elles et ils sont fiers de faire partie d’un secteur riche, dynamique et inventif. À cet égard, la crise sanitaire a offert de nombreux exemples d’élans de solidarité des artistes envers les lieux de culture.

Aujourd’hui, notre association souhaite exprimer une vive inquiétude : la pauvreté des créateurs et créatrices, qui produisent la « matière première », est de plus en plus alarmante. Nous avons, nous aussi, des charges et des coûts fixes. Et comme tout un chacun, nous subissons l’inflation. Chauffage. Alimentation. Habillement. Logement. Nos réalités sont les mêmes que celles de n’importe quel travailleur.

Pour que perdure une création de qualité, ceux qui en sont à l’origine doivent pouvoir simplement survivre.

Pour les auteurs et autrices jeunesse, et leurs collègues d’autres secteurs qui en bénéficient par ricochet, les tarifs Charte sont l’un des outils permettant de parer à l’érosion de nos revenus. Il s’agit de recommandations tarifaires offrant un cadre aux rémunérations perçues par un auteur ou une autrice dans le cadre, notamment, de rencontres et ateliers. Elles sont indexées chaque année sur l'indice des prix à la consommation publié par l’INSEE fin avril (soit + 4,8% en un an en 2022). Un moyen d’assurer la corrélation de cette rémunération avec le coût de la vie selon un mécanisme analogue à celui qui s’applique pour le SMIC. Ces tarifs sont l’un de nos rares acquis dans un univers où nos rémunérations ne sont quasiment jamais encadrées.

Pour 2023, ces tarifs ont notamment été fixés à :

- 475,33 € bruts la journée et 286,76 € bruts la demi-journée pour les rencontres et ateliers

- 237,67 € bruts la journée et 143,39 € bruts la demi-journée pour ce qui concerne les dédicaces.

Selon nos statuts, ces tarifs ne seront applicables qu’à partir du 1er janvier prochain. Pour autant, et c'est une réalité dont nos adhérents nous ont fait part, les effets de l'inflation se font d'ores et déjà sentir. Nous n'ignorons aucunement les difficultés auxquelles sont confrontés tous les maillons de la chaîne du livre. Toutefois, dans un esprit de solidarité et pour sauvegarder la création, nous proposons aux organisateurs de manifestations qui seraient en capacité de le faire à les mettre en œuvre dès à présent.

Nous nous tenons à la disposition de nos interlocuteurs locaux et institutionnels pour défendre et maintenir les financements alloués aux salons. Les écrivains et illustrateurs jeunesse restent présents sur le terrain, oeuvrant pour que les livres rencontrent leur public.

Crédits : Andre Taissin / Pexels