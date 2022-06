Mondadori, du scolaire à la distribution de livres

La transaction a lieu en exécution du contrat signé et communiqué au marché l’automne dernier, plus précisément le 11 novembre 2021. Elle confirme la volonté du groupe d’investir dans le marché du livre, notamment dans le domaine de la distribution et, d’autre part, la tendance du marché italien vers une plus grande concentration.

Le livre « business core » du groupe

« Avec cette acquisition », explique une note, « le Groupe Mondadori franchit une étape supplémentaire dans le processus de renforcement de son orientation vers le marché du livre, à travers un processus d’intégration verticale qui lui permet de renforcer la promotion et la distribution d’éditeurs tiers dans le but d’offrir un niveau de service en constante amélioration et d’élargir le portefeuille de clients ».

Les accords définitifs prévoient l’acquisition par le Groupe Mondadori de 25 % supplémentaires d’A.L.I., avec effet au 28 février 2023.

Cette acquisition se fait au nom de la continuité : les membres de la famille Belloni, les fondateurs d’A.L.I., conserveront des rôles de responsabilité dans la gestion opérationnelle de la société.

Et une nomination...

Gian Luca Pulvirenti, diplôme en économie, est aussi président de Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A. et D Scuola S.p.A. Né à Biella en 1965, il a travaillé de 1994 à 2000 dans le secteur des magazines du groupe Rizzoli-Corriere della Sera : d’abord dans le département marketing et, à partir de 1998, en tant que responsable d’une unité commerciale et chef des opérations de la coentreprise RCS-IHT.

En 2000, il a rejoint le groupe De Agostini, où il a occupé le poste d’administrateur délégué de plusieurs sociétés d’édition opérant dans plusieurs secteurs (Internet, ouvrages à grande échelle, livres, cartographie, éducation) jusqu’en décembre 2021.

Ce moment constitue un tournant important dans l’histoire de De Agostini ainsi que de Mondadori : il s’agit de la date de l’acquisition complète de De Agostini Scuola S.p.A. par le groupe Mondadori, qui devient ainsi leader du secteur scolaire italien.

crédits photo : Mondadori